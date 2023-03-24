Диетолог назвала три лучших продукта для восстановления печени 24.03.2023, 22:17

Каждый из них имеет дополнительную пользу для организма.

Давно известно, что печень такой орган, который при отсутствии хронических недугов способна самостоятельно восстанавливаться.

Тем не менее, это не исключает того, что человек должен помочь важному органу поскорее вернуть свои утраченные функции. И здесь могут стать неоценимыми три простых и доступных продукта.

Как пояснила в интервью для росСМИ специалист по психологии питания Дарья Валентинова, в первую очередь это грейпфрут.

Содержащийся в нем наригин активно улучшает барьерную функцию желудочно-кишечного тракта и помогает снизить риски развития цирроза печени.

Куркума выводит лишний холестерин и что особенно важно, эффективно выводит из печени шлаки после сильного воздействия алкоголя.

И, наконец, полезен для органа шпинат, который давно называют главным нейтрализатором токсинов в организме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».