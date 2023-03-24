Белорусов Литвы приглашают на празднование Дня Воли
- 24.03.2023, 23:04
Акции пройдут в Вильнюсе и Каунасе.
25 марта — 105-я годовщина со дня провозглашения независимости Белорусской народной республики.
Белорусско-литовский фонд «Дапамога» подготовил афишу праздничных мероприятий.
Белорусов Литвы приглашают на мероприятия в Вильнюсе и Каунасе:
10:45-11:30 Посещение могил братьев Луцевичей, небольшой рассказ об их вкладе в историю создания нашего государства.
Посещение часовни, где похоронены белорусские повстанцы 1863-1864 годов, споем «Погоню» в часовне;
Место: Rasų g. 28, 11351 Vilnius
11:30-12:00 Автопробег с флагами от кладбища Расу до Лукишской площади;
Место: Lukiškės Square
Lukiškių g., 01108 Vilnius
12:00-12:30 Митинг на Лукишской площади;
12:30 - 14:00 (для тех, кто остается в Вильнюсе) На площади рисуем большой БЧБ флаг мелом (инициатива Дворов Вильнюса). Программа уточняется, приглашаем присоединяться с идеями.
12:30-13:10 (для тех, кто едет в Каунас) Автопробег с флагами от Лукишской площади до остановки Vievis, 30 км от Вильнюса;
Место: VIADA Kauno g. 55A, 21371 Vilnius
13:00-13:30 Сбор на остановке Vievis;
13:30-14:40 Переезд от остановки к месту открытия памятника Дуж-Душевскому, 65 км;
Место: Petrašiūnai Cemetery
M. Gimbutienės g. 28, 52379 Kaunas
14:40-15:00 Сбор на кладбище в Каунасе;
15:00-16:00 Открытие памятника
Дуж-Душевскому;
16:00-19:00 Переезд от памятника
Дуж-Душевскому до Вильнюса, 100 км
19:00-20:00 Зажигание лампадок на «Варце Святла», Минута молчания в память о погибших в борьбе за свободную Беларусь.
Митинг-концерт на котором вместе споем «Погоню».
Место: Mindaugo g. 13, 03225 Vilnius