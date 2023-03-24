Спецоперация «Стугны»: украинский расчет подобрался к врагу с фланга 24.03.2023, 23:41

Ракета петляла пять секунд, но попала в «десятку».

В Сети опубликовали пример работы 30-й бригады ВСУ с ПТРК «Стугна-П». Бойцы попали по позициям россиян, откуда как раз запустили противотанковую ракету.

Информация обнародована в Twitter @Osinttechnical.

Спецоперация, которую провел расчет «Стугны» 30-й ОМБр ВСУ, длилась менее полуминуты: от момента слежки за целью до момента удара. События разворачиваются в Донецкой области, отмечает автор сообщения.

Первые кадры записи показывают российский ПТРК, выпускающий ракету прямо на глазах операторов украинского расчета.

После этого становится понятно, где именно расположились бойцы ВСУ: они подкрались к противнику с левого фланга.

Примечательно то, что цель, по сути, вооружена тем же орудием – противотанковым ракетным комплексом. Только враг не имеет «Стугны», вместо этого имеет, например, ПТРК «Корнет», стреляющий противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

Наконец-то бойцы ВСУ запускают украинскую ракету.

Пока она летит в течение 5 секунд, расчет тревожится, попадет ли ракета в цель. Однако снаряд – самонаводящийся, поэтому попадает «в десятку»: на месте российского ПТРК – дым и пламя.

Donetsk Oblast, a Ukrainian Stugna-P ATGM team from the 30th Mechanized Brigade hits a Russian ATGM position, destroying it. pic.twitter.com/H0IzyPtt4z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 24, 2023

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