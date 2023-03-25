Еще одна страна ЕС заявила о готовности арестовать Путина 1 25.03.2023, 8:44

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Президент России превращается в невыездного.

Еще одна страна Евросоюза объявила о готовности произвести задержание президента РФ Владимира Путина и выдать его суду Гааги.

Речь идет об Австрии, которая таким образом намерена исполнить ордер МУС на арест российского президента, обвиняемого в депортации украинских детей.

В Министерстве юстиций Австрии отметили, что страна признает юрисдикцию МУС и исполняет решения этого суда, все лица, разыскиваемые судом Гааги, должны быть арестованы странами, ратифицировавшими Римский статут, передает «Укринформ».

В ведомстве напомнили: в 2019 году МУС, расследуя дело в отношении президента Судана Омара аль-Башира, постановил, что перед судом Гааги иммунитета нет даже у глав государств.

Преступление не может оставаться безнаказанным, оно должно быть расследовано, подчеркнули в австрийском Минюсте.

Ранее о готовности арестовать Путина сообщили в Минюсте Германии, если российский президент окажется на немецкой территории.

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