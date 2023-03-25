Американскую базу в Сирии атаковали иранские дроны: США устроили акт возмездия 2 25.03.2023, 8:48

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Ответные удары были нанесены по указанию Джо Байдена.

Поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены. Вашингтон ответил ударом по иранским наемникам, передает Reuters.

Представитель Пентагона уточнил в комментарии журналистам, что в одну из баз на востоке Сирии попало еще и около восьми ракет, ведется работа по оценке жертв и ущерба.

Business Insider, в свою очередь, пишет, что во время атаки на территории базы США не сработала должным образом система ПВО Avenger. Неизвестно, знали ли боевики об этом.

Предполагается, что террористы задействовали иранский дрон-камикадзе с барражирующим боеприпасом на малой высоте.

Отдельно сообщается, что это редкий случай, когда вследствие атак группировок, связанных с Ираном, есть жертвы со стороны США.

Позже Пентагон опубликовал заявление об акте возмездия. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ответные удары были нанесены по указанию Байдена и нацелены на объекты, используемые группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Воздушные удары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», - говорится в заявлении Остина.

Американцы совершили «налет» на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.

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