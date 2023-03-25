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Появилось видео самого ожесточенного боя под Соледаром

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  • 25.03.2023, 9:44
  • 5,684
Появилось видео самого ожесточенного боя под Соледаром

Украинские бойцы семь дней подряд громили превосходящие силы россиян.

Две штурмовые группы противника, общей численностью более 30 человек, атаковали одну из позиций батальона К-2 54-й ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы. Позиция называется «Т-образка». Там сходятся две лесополосы и как бы образуют воображаемую букву «Т».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов одного из самых тяжелых боев этого подразделения с оккупантами бойцы опубликовали в соцсетях.

«Восемь наших побратимов на этой позиции приняли неравное сражение, которое длилось весь день. А потом на следующий день. И еще семь дней непрерывных боев батальона за маленький клочок земли. Эта история завершится эпическим финалом и вы увидите ее всю», - пишут украинские воины в комментарии к видео.

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