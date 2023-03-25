Появилось видео самого ожесточенного боя под Соледаром

Появилось видео самого ожесточенного боя под Соледаром1
- 25.03.2023, 9:44
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Украинские бойцы семь дней подряд громили превосходящие силы россиян.
Две штурмовые группы противника, общей численностью более 30 человек, атаковали одну из позиций батальона К-2 54-й ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы. Позиция называется «Т-образка». Там сходятся две лесополосы и как бы образуют воображаемую букву «Т».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов одного из самых тяжелых боев этого подразделения с оккупантами бойцы опубликовали в соцсетях.
«Восемь наших побратимов на этой позиции приняли неравное сражение, которое длилось весь день. А потом на следующий день. И еще семь дней непрерывных боев батальона за маленький клочок земли. Эта история завершится эпическим финалом и вы увидите ее всю», - пишут украинские воины в комментарии к видео.