«Министр культуры дядя Миша держал в сарае куриц» 25.03.2023, 12:44

В центре Минска нашли дом с бассейнами вместо ванн.

В доме с историей на Богдановича, 23 продается трехкомнатная квартира с очень интересной ванной комнатой. Во-первых, вместо привычной ванны здесь мини-бассейн, а во-вторых, в ванной комнате есть два окна — тоже не самая привычная деталь. В четырех подъездах этого дома только просторные трех- и четырехкомнатные квартиры, а в пятом — небольшие двушки, в которых ванны находились в кухнях. Говорят, что последний подъезд строился для прислуги, пишет realt.by.

Пятиэтажный кирпичный дом около Оперного театра по адресу Богдановича, 23 построили еще до войны, в 1936 году. Тогда, правда, это была улица Максима Горького. У Третьего Дома Советов есть трагическая история: 24 июня 1941 года в бомбоубежище в подвале погибли около ста человек.

Про этот дом можно рассказывать много. И то, как министр культуры «дядя Миша» держал в сарае куриц и по утрам ходил за свежими яйцами, и то, что в доме жили белорусские писатели Аркадь Кулешов и Пимен Панченко.

Одна из особенностей квартир в доме на Богдановича, 23 — вместо ванн здесь мини-бассейны из цементно-мраморной крошки, утопающие в полу, а этажом ниже свисающие на это же расстояние с потолка. Вот так они выглядят.

Но такие ванны-бассейны были не во всех квартирах. Например, в последнем подъезде ванны находились в… кухне. Последний подъезд вообще отличался от остальных. Если во всем доме были трех- и четырехкомнатные квартиры, то в последнем — двухкомнатные и с менее просторными комнатами. Говорят, что квартиры в пятом подъезде строили для прислуги. Жильцы в пятом подъезде придумывали, как обыграть ванну в кухне: некоторые делали специальные настилы, чтобы закрыть ванну — получалась дополнительная рабочая поверхность.

— Папа постоянно шутил, что такое расположение ему очень нравится. Мол, сидя в горячей воде, легко можно дотянуться до сковородки и стянуть шкварку, — шутил один из жильцов дома.

Что здесь продается?

На четвертом этаже в этом доме продается трехкомнатная квартира с той самой ванной-бассейном, что мы показывали выше. Здесь 76 квадратных метров, жилые из них около 50. В квартире классический ремонт. Продавец пишет, что цена квадратного метра здесь без переплаты за ремонт. Площадь кухни — больше 9 «квадратов».

В жилых комнатах деревянные полы. Есть два балкона. Один — в кухне, второй — в комнате.

Санузел в квартире раздельный. Кроме необычной ванны-бассейна, есть еще одна особенность — окна в ванной комнате. Их здесь даже два. Установлена стиральная машина.

Стоимость квартиры — 149 500 долларов (1 965 долларов за «квадрат»). Продавец готов к торгу.

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