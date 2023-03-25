СМИ: Иран и РФ тайно координировали удары по американским базам в Сирии 4 25.03.2023, 12:48

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Стали известны подробности о ночной атаке дронов.

В ночь на субботу, 25 марта, военные базы США в непосредственной близости от охраняемого американскими солдатами нефтегазового месторождения «Коноко» в северной части Сирии были атакованы. Удар был нанесен с применением артиллерии армии Сирии и иранских БПЛА.

Ливанское издание «Аль-Ахбар» узнало подробности. Тегеран и Москва, как оказалось, и здесь работают в тандеме. По версии вышеупомянутого СМИ, поддерживающего режим Башара Асада и «Хизбаллу», силы РФ и Ирана работают в рамках недекларируемой координации действий с целью вынудить американцев покинуть базы на севере и востоке САР. И преподносят это как «народное сопротивление» сирийцев.

В публикации отмечается, что последняя серия ударов по американским базам в Сирии началась с «наблюдательных» полетов военной авиации РФ. Российские самолеты более 20 раз вторгались в воздушное пространство над американской базой «Ат-Танф». Впоследствии проиранские силы запустили туда дроны-камикадзе и ракеты. При этом истребители России находились в небе и координировали удары.

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