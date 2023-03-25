Танцы минус в Австрии Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

25.03.2023, 14:04

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В Кремле задыхаются от возмущения.

Минюст Австрии заявил, что выполнит ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина: «Ордера на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы». В ведомстве подчеркнули, что перед законом все равны.

Последнее, конечно, настолько нескрепно, что российские руководители должны задохнуться от возмущения. Но, между прочим, такой ответ австрийского Минюста показывает глубину пропасти между Европой и нашей страной – где начальство на особом положении при формальном равенстве прав.

«А где его еще арестуют?» - похоже, становится забавной информационной игрой. Каждый день приносит новости.

В общем, Австрия минус. Теперь туда Владимиру Путину и Марии Львовой-Беловой путь закрыт. Нельзя будет, как это делал великий геополитик в 2018 году, заехать к своей хорошей знакомой Карин Кнайсль и станцевать с ней.

Если только, конечно, Владимир Путин и Мария Львова-Белова сами не захотят обелить своё имя, явившись в Нидерланды. Предстать там перед судом и постараться доказать, что их оболгали «англосаксы».

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