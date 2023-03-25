«Некоторые белорусы даже не подозревают, каким богатством обладают» 8 25.03.2023, 14:48

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Как обычная семья своими руками преобразила хрущевку в «парижский шик».

Шесть лет назад Наталья Кузикова, посоветовавшись с супругом, продала хорошо обустроенную двухкомнатную квартиру в новостройке и купила трешку в старом доме в центре Гомеля. Ее состояние было довольно плачевным, но семье удалось превратить «убитую» хрущевку в стильную квартиру с элементами парижского шика. И все это без помощи строителей и дизайнеров, пишет onliner.by.

В квартире площадью 65 «квадратов» Наталья живет вместе с мужем Вячеславом, дочкой Ксенией, сыном Артемом и домашними любимцами: кошкой Эммой и котом Лео. Идея сменить новостройку на хрущевку появилась с рождением второго ребенка.

— В двушке нам стало тесновато, поэтому решили искать трешку, чтобы у каждого ребенка было своя комната. Квартира привлекла нетипичной для хрущевки планировкой: из-за необычного расположения дома в ней образовалось много острых углов, которые застройщики обыграли встроенными шкафами. Эта особенность здорово расширяет пространство и позволяет грамотно его оформить. Например, сейчас в одном из шкафов удачно спрятана стиральная машина, — показывает секреты трешки Наталья.

Квартира новым хозяевам досталась в запущенном состоянии. Вероятно, ремонт в ней не делали с момента сдачи дома в эксплуатацию: на потолке был всего один слой побелки, обои на стенах также клеили лишь единожды. Зато пол обновляли часто, Наталья насчитала аж шестнадцать слоев напольной краски на ДВП.

— После покупки квартиры еще месяца два мы жили в своей двушке. За это время немного привели хрущевку в порядок: прошпаклевали стены, выровняли и побелили потолок, отциклевали пол. Въехали уже в более-менее подготовленную для жизни квартиру и спокойно заканчивали ремонт.

Все ремонтные работы Наталья с мужем выполняли самостоятельно: меняли проводку, сантехнику, укладывали плитку в ванной и туалете. Профессиональных рабочих нанимали только на этапе установки дверей и окон.

— Ни у меня, ни у мужа нет специального образования и особых навыков в ремонте. Мы просто решили, что справимся сами. Как говорится, не боги горшки обжигают. На выручку, конечно же, пришел интернет. Сегодня на YouTube можно найти подробную видеоинструкцию практически на любую тему. Так, с помощью одного ролика я самостоятельно уложила плитку в санузле.

Самой сложной была работа с полом. Он был весь укрыт ДВП, а мне хотелось, чтобы в моей квартире был обычный дощатый пол. Тогда мы взяли напрокат паркетно-шлифовальную машину и четыре дня подряд с 9 утра до 6 вечера снимали с пола все слои, чтобы добраться до досок. Машина тяжелая, шумная, так что процесс этот не из легких. Зато результат того стоил: мой пол еще никого не оставил равнодушным.

При смене проводки особое внимание пара уделила кухне, выведя все электрические приборы на отдельные автоматы.

— На старой квартире не придали этому особого значения и очень скоро пожалели: один из приборов стал выбивать все остальные, было очень сложно определить, в чем именно проблема. Сейчас посудомоечная и стиральная машины, варочная поверхность, духовой шкаф и холодильник подключены раздельно, так что по этому поводу мы больше не переживаем.

Закончив отделку, супруги задумались о стилистическом оформлении квартиры. Еще на этапе переезда Наталья визуализировала, каким должен быть ее новый дом: белые крашеные стены, белый потолок, деревянный пол и акцентные предметы мебели, текстиля и декора.

— Четкого определения стилю своей квартиры дать не могу. Из сканди взяла натуральность: практически вся мебель выполнена из дерева, а текстильные элементы — из льна или хлопка. Со временем стала добавлять в интерьер детали из парижского шика. Если бы у меня была сталинка, я бы, наверное, оформила в этом стиле всю квартиру.

Но мне кажется, что внешний вид дома должен хотя бы немного соответствовать тому, что внутри, поэтому решила ограничиться небольшим количеством «кучерявых» винтажных предметов.

Так как семейный бюджет был ограничен, мебель пара решила покупать на барахолках. Изначально с целью сэкономить, но после Наталья не на шутку увлеклась процессом.

— Поняла, что это отличная возможность оформить квартиру не так, как у всех. На барахолках за смешные деньги можно найти просто уникальные предметы мебели, которые не купишь ни в одном магазине массового производства. Например, подвесная люстра-одуванчик обошлась мне всего в 17 рублей, в то время как в российских магазинах ее стоимость доходит до 60 тысяч. Практически каждый предмет освещения в моей квартире — настоящее произведение искусства. На кухне — итальянские светильники, в спальне — редкий винтажный торшер. Люстру в туалет приобретали за 35 рублей, а когда загуглили ее стоимость в интернете, просто обалдели: у производителя она стоит 700 евро. Оказывается, некоторые люди даже не подозревают, каким богатством обладают.

Также Наталья дает предметам новую жизнь. На даче она отыскала старую кровать с красивой резьбой. Укоротила длину, нарастила в изголовье, покрасила — и кровать заиграла новыми красками. Теперь на ней спит сын Артем. Стол в комнату дочки Наталья тоже переделала сама.

— Купила его за 10 рублей. Он оказался частью румынского гарнитура. Покрасила в приятный цвет, сменила ручки, и вуаля — стол произвел настоящий фурор в моем Instagram. Очень важно видеть в каждом предмете потенциал и знать, как его можно правильно обыграть, чтобы было красиво. В основном вдохновляюсь картинками из Pinterest — там столько красоты!

После ремонта в собственной квартире Наталья принялась помогать другим. Теперь она подрабатывает оформителем и занимается эстетическим наполнением дома: советует людям, как правильно подобрать плитку, выбрать мебель и декор.

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