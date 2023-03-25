Жозеп Боррель назвал белорусов источником вдохновения 2 25.03.2023, 15:24

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В День Воли верховный представитель ЕС по внешней политике заявил о солидарности с белорусским народом.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал белорусский народ источником вдохновения и заявил о его поддержке со стороны Евросоюза. Это прозвучало в его заявлении по случаю Дня Воли, который на Западе отмечают как Международный день солидарности с Беларусью.

По его словам, в этом году он приобретает «особое значение» на фоне усиливающихся репрессий, действий по подрыву независимости и суверенитета Беларуси и пособничества в войне против Украины.

«С момента манипуляций на президентских выборах в августе 2020 года ситуация с правами человека в Беларуси продолжает радикально ухудшаться. Десятки тысяч белорусов были арестованы за мирные протесты или просто за выражение своего мнения. Почти 1500 из них сейчас являются политическими заключенными. Сотни организаций гражданского общества были подавлены. И без того весьма ограниченное пространство для демократической деятельности еще более сузилось из-за законодательства, нарушающего стандарты прав человека и санкционирующего злоупотребления и нарушения прав человека. ООН задокументировала многочисленные случаи пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека от 22 марта сообщается о продолжающихся системных, широко распространенных и грубых нарушениях прав человека в Беларуси, некоторые из которых могут быть приравнены к преступлениям против человечности», — заявил представитель ЕС.

Он напомнил, что в стране де-факто запрещены оппозиционные партии и политическая активность, существует массовая цензура и жесткий идеологический контроль.

«Безнаказанность за длинный список нарушений прав человека абсолютна, а система правосудия используется против оппозиционных деятелей, блогеров, журналистов, правозащитников, профсоюзных активистов и адвокатов. Режим игнорирует не только пожелания подавляющего большинства населения, но и собственные международные обязательства Беларуси и укрепляет ее международную изоляцию», — подчеркнул он.

«Несмотря на длинный список жестоких репрессий со стороны режима Лукашенко, белорусский народ продолжает демонстрировать исключительное мужество в борьбе за свободу и свои основные права. Белорусский народ является источником вдохновения для всех нас и пользуется полной поддержкой Европейского Союза. Мы будем и впредь проявлять солидарность и поддерживать белорусский народ, который стремится к свободной, демократической и независимой Беларуси», — заверил Боррель.

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