В Беларусь придет арктический воздух 2 25.03.2023, 16:34

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Погода изменится.

В Беларусь придет арктический воздух, предупреждает телеграм-канал nadvorie. К счастью, «вторжение» из Арктики в Восточную и Центральную Европу будет продолжаться всего несколько дней, но температура воздуха из-за этого заметно снизится.

Кроме того, во вторник в Беларусь придет балканский циклон, который также негативно повлияет на погоду: местами ожидаются дожди, мокрый снег, сильные порывы ветра.

В течение недели температура воздуха днем будет от -2 до +5 градусов. Весна начнет возвращаться в следующие выходные.

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