В Беларусь придет арктический воздух2
- 25.03.2023, 16:34
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Погода изменится.
В Беларусь придет арктический воздух, предупреждает телеграм-канал nadvorie. К счастью, «вторжение» из Арктики в Восточную и Центральную Европу будет продолжаться всего несколько дней, но температура воздуха из-за этого заметно снизится.
Кроме того, во вторник в Беларусь придет балканский циклон, который также негативно повлияет на погоду: местами ожидаются дожди, мокрый снег, сильные порывы ветра.
В течение недели температура воздуха днем будет от -2 до +5 градусов. Весна начнет возвращаться в следующие выходные.