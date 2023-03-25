Уехавших из России айтишников заменят зэками 5 25.03.2023, 16:46

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К IT-работам могут привлечь до 60 000 заключенных.

Осужденные в России могут заменить уехавших за границу специалистов IT-сферы. Соответствующий проект для Федеральной службы исполнения наказаний разработали сами заключенные — бывший программист Аким Денисов и его товарищ, с которым он вместе учился в школе Сколково, пишет «Московский комсомолец».

Средний срок нахождения осужденных в колонии сейчас составляет около трех лет, а средний срок освоения IT-специальности — полгода. Это означает, что после того, как специалиста подготовят, он может работать на специальности минимум два года за решеткой. При этом мотивированные и способные осужденные составляют 5-15% от общего числа заключенных, что примерно равно 50 000 — 60 000 человек.

Авторы проекта разработали внутреннюю платформу ФСИН для учета активности заключенного, контроля связи с внешним интернетом и коммуникации с командой заказчика. Самим заключенным доступ в интернет не обязателен, пишет The Moscow Times.

Разработчики баз данных в России в среднем зарабатывают около 80 000 российских рублей. В то же время, осужденный, занятый на швейном производстве, получает около 7 000 российских рублей. Проект подразумевает значительное увеличение заработной платы для участников программы, что может привести к увеличению мотивации и повышению эффективности работы осужденных, считают авторы.

Перед началом войны в Украине, в январе 2022 года, Владимир Путин одобрил предложение Минюста создать в России исправительные центры на 100 000 рабочих мест для осужденных. Министр юстиции Константин Чуйченко оценил этот проект в 500 тысяч рублей за каждое созданное рабочее место, но пообещал, что заключенные фактически будут сами оплачивать расходы, связанные с их содержанием. ФСИН продолжает работу над этим проектом: в ближайшее время планируется открыть специальные исправительные центры (ИЦ) для приговоренных к принудительным работам во всех регионах страны.

«Если сейчас в принудительных работах задействовано около 18 000 человек, то за несколько лет число мест в ИЦ доведут до 110 000», — сообщал ранее член экспертного совета Госдумы по законодательству Александр Митрюк. По его словам, уже к 2024 году доля работающих лиц на производственных объектах УИС увеличится до 55%, а к 2030 году — до 85%.

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