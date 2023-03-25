На БЖД произошло три серьезных ЧП

На БЖД произошло три серьезных ЧП2
- 25.03.2023, 17:20
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Инциденты повлияли на безопасность движения.
Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает о трех серьезных нарушениях транспортной безопасности на БЖД, произошедших 23 марта.
По информации авторов, речь идет о следующих инцидентах:
повреждение токоприемников электропоезда из-за неисправности контактной сети, вызвавшее необходимость задействования вспомогательных локомотивов и проведение ремонтных работ на перегоне;
столкновение группы вагонов с тупиковой призмой по станции Ситница;
взрез стрелочного перевода на станции Барановичи-Центральные.
«Данные случаи являются серьезными транспортными происшествиями, значительно снижающими уровень безопасности движения на БЖД», — говорится в сообщении.