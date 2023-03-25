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На БЖД произошло три серьезных ЧП

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  • 25.03.2023, 17:20
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На БЖД произошло три серьезных ЧП

Инциденты повлияли на безопасность движения.

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает о трех серьезных нарушениях транспортной безопасности на БЖД, произошедших 23 марта.

По информации авторов, речь идет о следующих инцидентах:

повреждение токоприемников электропоезда из-за неисправности контактной сети, вызвавшее необходимость задействования вспомогательных локомотивов и проведение ремонтных работ на перегоне;

столкновение группы вагонов с тупиковой призмой по станции Ситница;

взрез стрелочного перевода на станции Барановичи-Центральные.

«Данные случаи являются серьезными транспортными происшествиями, значительно снижающими уровень безопасности движения на БЖД», — говорится в сообщении.

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