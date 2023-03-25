Новой «Ялты» не будет 3 25.03.2023, 18:17

4,414

Делить и управлять Путина никто в здравом уме не пригласит.

У российских «имперцев», призывающих вернуться к заветам жизни Российской империи, равно как и тех, кто требует возврата к ежовским репрессиям и расстрелам, символизирующим в их понимании закон и порядок, есть одна общая черта: они видят себя либо графьями и князьями в новой прекрасной России будущего, которые лениво смотрят на порку холопов на конюшнях, либо отдают приказ «Огонь» по врагам народа перед строем молодцеватых людей в кожанках.

Сюжет, в котором на конюшне порют не они, а их, и расстреливают не они, а их - этот сюжет они обычно не рассматривают по причине полной несовместимости с их мечтами.

Что-то подобное случилось и с кремлевскими правителями, которые отовсюду где возможно ратуют за изменение мирового порядка. Полагая себя теми, кто и будет участвовать в его выработке и, конечно же, управлении им. Лизоблюды даже рисуют картинки с известных фотографий, к примеру, Ялтинской конференции, где российский вождь в скромной шинели сидит рядом с двумя другими вождями, утомленный процессом управления миром.

Визит Си Цзиньпина поставил крест на надеждах участия в этих процессах на равных. Собственно, и без председателя Си это было понятно, но итоги его приезда поставили в этом вопросе жирную точку. Роль вассала - это лучшее, что могут предложить Путину в современном мире. В худшем - ордер в Гаагу. Никто ни на каких равных ни о чем разговаривать не будет. Просто потому что к этому нет никаких показаний.

Ялта стала возможной только потому, что никаких сомнений в итоге Второй мировой на тот момент уже не было. Возможно, они были у Гитлера, но его как раз поэтому и не пригласили. Точно так же, как сегодня нет никаких сомнений в том, чем закончится нынешняя история.

А потому делить и управлять Путина никто в здравом уме не пригласит. Делить будут его и управлять будут им. Просто по результатам его правления, в ходе которого за два десятилетия он опустил страну ниже нижнего предела. Что, собственно, сейчас и демонстрирует в ходе текущего военного кризиса. Кризис - это как раз показатель всей предыдущей деятельности. Если ты не в состоянии его разрешить, то о чем с тобой разговаривать?

Нюанс в том, что как для любителей прекрасной России прошлого, такое положение вещей не вписывается в картину мира кремлевских, они не могут представить себе ситуацию, когда на конюшне будут пороть именно их. Как так? Мы ведь совсем о другом мечтали!

Эль Мюрид, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».