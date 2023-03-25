СМИ: Евросоюз хочет наказать страны, которые помогают РФ обходить санкции 1 25.03.2023, 19:16

В Брюсселе призвали дать мощный сигнал тем, кто поддерживает Кремль.

Европейский союз может наложить разные торговые ограничения на страны, которые помогают России обходить санкции и поставляют товары двойного назначения.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС», - цитирует издание конфиденциальный документ Евросоюза.

Отмечается, что официальные лица в ЕС наблюдают увеличение поставок в РФ товаров из стран Центральной Азии. Активность новейших маршрутов возросла на 60-80%.

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