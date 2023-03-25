СМИ: Евросоюз хочет наказать страны, которые помогают РФ обходить санкции

СМИ: Евросоюз хочет наказать страны, которые помогают РФ обходить санкции1
- 25.03.2023, 19:16
В Брюсселе призвали дать мощный сигнал тем, кто поддерживает Кремль.
Европейский союз может наложить разные торговые ограничения на страны, которые помогают России обходить санкции и поставляют товары двойного назначения.
Об этом сообщает The Telegraph.
«Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС», - цитирует издание конфиденциальный документ Евросоюза.
Отмечается, что официальные лица в ЕС наблюдают увеличение поставок в РФ товаров из стран Центральной Азии. Активность новейших маршрутов возросла на 60-80%.