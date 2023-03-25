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У главы Могилева появился дублер?

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  • 25.03.2023, 20:05
  • 5,102
У главы Могилева появился дублер?

Пропагандисты выпустили странное видео.

Telegram-канал «Беларусь за МКАДом» обратил внимание на видео одного из могилевских провластных пабликов. Там показан якобы «мэр» Могилева Александр Студнев, осматривающий крышу многоэтажного дома.

Однако, как отмечает Telegram-канал, мужчина на видео сильно отличается от чиновника.

«Похоже, что в агрохунтовской Беларуси даже смотрящему за городом положен двойник для выполнения рискованных поступков», — пишет Telegram-канал.

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