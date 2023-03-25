У главы Могилева появился дублер?2
- 25.03.2023, 20:05
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Пропагандисты выпустили странное видео.
Telegram-канал «Беларусь за МКАДом» обратил внимание на видео одного из могилевских провластных пабликов. Там показан якобы «мэр» Могилева Александр Студнев, осматривающий крышу многоэтажного дома.
Однако, как отмечает Telegram-канал, мужчина на видео сильно отличается от чиновника.
«Похоже, что в агрохунтовской Беларуси даже смотрящему за городом положен двойник для выполнения рискованных поступков», — пишет Telegram-канал.