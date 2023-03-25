Соседи Беларуси переходят на летнее время

Соседи Беларуси переходят на летнее время3
- 25.03.2023, 22:27
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В нашей стране часы переводить не будут.
Ночью с 25 на 26 марта страны Евросоюза, а также Украина переведут стрелки часов на один час вперед и, таким образом, перейдут на летнее время.
В Беларуси часы переводить не будут, как не делают этого с 2011 года. 27 марта 2011 года в Беларуси в последний раз перешли на летнее время, а уже осенью того года на зимнее время не переходили. Таким образом, в Беларуси летнее время стало постоянным.
Разница во времени между Беларусью и Польшей, а также другими странами, живущими по среднеевропейскому времени, с 26 марта будет составлять 1 час вместо 2 часов в зимний период. С Литвой, Латвией, Эстонией, Украиной разницы во времени не будет вовсе.