Швейцария забила пять безответных мячей в ворота белорусской сборной

Швейцария забила пять безответных мячей в ворота белорусской сборной4
- 25.03.2023, 22:39
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Также сборной Беларуси грозит бан.
Сегодня национальная сборная Беларуси по футболу провела первый матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В Сербии наша команда была разгромлена швейцарцами — 0:5.
Кроме того, белорусской сборной грозит бан. УЕФА обсудит недопуск белорусских спортсменов к соревнованиям на ближайшем Исполкоме, который пройдет 4 апреля в Лиссабоне.
Напомним, Европарламент призвал отстранить сборную Беларуси от участия в отборочном турнире Евро-2024 за соучастие режима Лукашенко в войне в Украине.