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Швейцария забила пять безответных мячей в ворота белорусской сборной

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  • 25.03.2023, 22:39
  • 3,298
Швейцария забила пять безответных мячей в ворота белорусской сборной

Также сборной Беларуси грозит бан.

Сегодня национальная сборная Беларуси по футболу провела первый матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года. В Сербии наша команда была разгромлена швейцарцами — 0:5.

Кроме того, белорусской сборной грозит бан. УЕФА обсудит недопуск белорусских спортсменов к соревнованиям на ближайшем Исполкоме, который пройдет 4 апреля в Лиссабоне.

Напомним, Европарламент призвал отстранить сборную Беларуси от участия в отборочном турнире Евро-2024 за соучастие режима Лукашенко в войне в Украине.

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