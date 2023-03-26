Лукашисты целый день продержали Нину Багинскую в РОВД 26.03.2023, 1:11

Силовики испугались, что она выйдет с национальным флагом.

Известную активистку Нину Багинскую задерживали сегодня, в День Воли в Минске, пишет «Наша Ніва». Силовики пришли к ней домой в 12:30.

Без каких-либо объяснений женщину доставили в РОВД Первомайского района Минска. Из отделения милиции ее отпустили только ближе к 9 вечера.

«Не исключено, что таким образом милиционеры решили не давать возможности «неукротимой Нине» выйти на центральную площадь столицы с национальным бело-красно-белым флагом. Она поступала так во все времена, несмотря на их суровость», — полагают журналисты.

По информации издания, Нина Багинская чувствует себя плохо. У нее ряд серьезных заболеваний. Несмотря на это, она была задержана милицией до позднего вечера.

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