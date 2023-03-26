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США отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

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  • 26.03.2023, 8:08
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США отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Пентагон заявил приверженности принципам коллективной обороны НАТО.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Как отмечает Reuters, в США «отреагировали осторожно». Высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что Россия и Беларусь обсуждали подобную сделку в прошлом году. Он добавил, что нет никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

«Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», – заявил чиновник.

В пресс-службе Пентагона также подчеркнули, что США по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО.

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