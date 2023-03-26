Отряд «идейных люмпенов» из РФ отказался идти в наступление 26.03.2023, 9:04

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Бунтовщики идентифицированы.

OSINT-исследователи идентифицировали часть российской штурмовой группы «Шторм», которая накануне обратилась к Путину насчет больших потерь среди оккупантов и проблемы заградительных отрядов.

На опубликованном видео штурмовики жаловались, что «преступное командование» бросило их на «минометы, пулеметы и танки» ВСУ под Водяным Донецкой области. «Мы сидели под открытым огнем минометов», - рассказывали боевики на камеру.

Эксперт по ОSINT Иракли Комахидзе отметил, что речь идет не о простых «чмобиках», а об «идейных люмпенах», многие из них имеют боевой опыт не только в войне против Украины, но и участвовали в локальных войнах Северного Кавказа. Кое-кто из местных сепаратистов взял в руки оружие против украинцев еще в 2014-м.

Среди оккупантов на видео - уроженцы Архангельска, Красноярска, Калининграда, а также Макеевки, Горловки и Донецка. В частности, «кривоносый» житель Архангельской области Сергей Молданов 1983 года рождения, другой - житель Калининграда Николай Раков 1975 года рождения, который любил позировать с флагом СССР.

Третий из них - коллаборант - служит у захватнических войска с 2014 года, возможно, из Макеевки. Он часто фотографировался с вооруженными оккупантами еще до полномасштабной войны.

Еще один штурмовик - Виталий Киося 1987 года рождения, уроженец Макеевки, которая сейчас находится под временной оккупацией. Эксперт отыскивал его контакты, а также контакты жены.

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