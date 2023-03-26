«Приехал лежать на печке и понял: тут работы хватит еще моим внукам» 9 26.03.2023, 9:57

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Фото: Елизавета Добрицкая

История белорусского фермера, который научился выращивать органическую говядину.

На весь хутор «едишки» в Браславском районе – только семья Андрея Абрамова, а еще 200 голов необычных коров, коз, барашек, десятки кроликов и лошадь Ричард. 16 лет назад здесь было пусто: стоял заброшенный дом и покосившийся сарай. Андрей, устав от жизни в Москве, гонки в бизнесе и бешеного ритма, все бросил и переехал в глубинку. Он не просто открыл агроэкоусадьбу, у мужчины своя философия. Говорит, вместо денег выбирает развитие, а главная цель – на селе должна быть жизнь. Почему фермер решил читать местным лекции по экономике? Как добился того, чтобы весь скот круглый год стоял под открытым небом? И сложно ли производить органические продукты?

Об этом говорится в материале «Смартпресс».

Первая, кто нас встречает на хуторе «едишки» – огромная горная пиренейская собака Амур. Внешне – это белый медведь с добрыми глазами, на деле – ласковый котик, который ходит за тобой по пятам.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

- Андрей уехал за сеном. Можете пока погулять по хутору, все рассмотреть, - говорит Татьяна, жена Андрея Абрамова.

Обитатели хутора настораживаются: быки медленно жуют сено и не сводят с нас глаз, овцы отходят от навеса, кролики тут же удирают в сторону сарая. Еще минуту назад они спокойно гуляли по едишкам. Одни облюбовали место под рестораном, другие – возле бани.

Фото: Елизавета Добрицкая

- Их, наверное, штук 75, - Татьяна уже сбилась со счета. – Четыре года пыталась вырастить кроликов в клетке. Ничего не получалось, как бы за ними ни ухаживала. Без прививок, комбикорма (семья производит только органические продукты – Смартпресс) они растут медленно, часто дохнут. Решила выпустить. Кто-то ушел жить в лес, другие задержались, но с того момента кролики живут и размножаются. Чувствуют себя отлично.

«Чтобы получить качественное мясо, коровам нужно давать только сено и воду»

Животные, охраняемые электропастухом и собаками алабаями, живут в разных частях хутора. Бычки и телочки – ближе к лесу, овцы, козы и барашки – недалеко от дома Абрамовых. Необычно, что весь скот круглый год стоит под открытом небом. Ухоженный, красивый, как будто только с выставки всех привезли.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

- Все, что вы видите – это селекционно-племенная работа, - Андрей только вернулся домой и показывает нам коров, которые внешне очень отличаются от деревенских. – Полностью селекционная работа закончится лет через пять. Это будет абердин-ангусская порода белорусского производства «едишки». И на это потрачено 20 лет! В итоге получу животных мясного направления, очень продуктивных, беспроблемных. Уже сейчас они едят только сено и пьют воду.

Фото: Елизавета Добрицкая

- И все?! – нам в это сложно поверить.

- Да, - смеется Андрей. – У меня все максимально приближено к естественным условиям. Посмотрите, они роскошно себя чувствуют. Потому что это их климат, их предки жили 16 лет при таких же влажности, холоде и ветре. Вот почему они ничего не боятся. А какое качественное мясо дают! Моя цель: наслаждаться жизнью, кататься на тракторе, не тратить денег и получать доход.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

Со стороны звучит красиво и как-то беззаботно. Правда, чтобы прийти к такому результату, понадобились годы. Долгое время фермер подготавливал коров: отбирал по деревням лучших, растил по собственной технологии, разрабатывал специальное питание и только потом скрестил с дорогим быком. Андрей отмечает: лишь абсолютно здоровые животные с хорошим иммунитетом могут жить под открытым небом. Даже при минус 20°C.

«Дышу здесь свежим воздухом, делаю зарядку, готовлю стейки, гоняю на тракторе»

От дел сельскохозяйственных перейдем к личной истории Андрея Абрамова. 16 лет назад он, московский бизнесмен, устав от суеты и сумасшедшего ритма, переехал с женой на белорусский хутор. В «едишках» стояли пустая хата, старый сарай и были потрясающие виды природы.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

- Понял: сделал в городе все, что хотел, и уехал, - отмечает Андрей. На тот момент у него была компания, которая занималась глубокой заморозкой продуктов. – Изменился ли я за это время? Нет. Как брал от жизни по полной, так и продолжаю делать. Дышу здесь свежим воздухом, делаю зарядку, готовлю стейки, гоняю на тракторе. И показываю пример остальным: не нужно ныть. Если чего-то хотите – делайте. Первые полгода жизни на хуторе лежал на печке. Было полное отторжение цивилизации: без телевизора и телефона. Нужно было привести в порядок нервную систему, распрощаться с той жизнью.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

А потом семья завела теленка, четырех овец и начала обустраивать деревенскую жизнь в едишках. Андрей вспоминает: про ферму он не задумывался, планировал устроиться в местной школе учителем физкультуры (одно из его высших образований - по этому профилю – Смартпресс). Шел по деревне, смотрел, в каких условиях содержатся животные, и понял: «Здесь работы хватит еще моим внукам». Так начался проект, который длится 16 лет. Сейчас на хуторе живет 200 голов разной живности: коровы, козы, барашки, кролики и лошадь Ричард. Абрамовы научились делать экологически чистые продукты и даже получили сертификат соответствия на органическую продукцию.

Фото: Елизавета Добрицкая

- Я создал модель хозяйствования в отдельно взятой семье (у супругов есть дочка Настя – Смартпресс), исходя из социально-экономических условий. У меня свой мир, своя философия, собственный взгляд на деревню XXI века, - делится с нами Андрей Абрамов.

Фото: Елизавета Добрицкая

- Я не занимаюсь бизнесом. Это мой образ жизни, который приносит доход. Счастье, что занимаешься любимым делом, а оно тебя еще и кормит.

Михалыч и местные

Как и все приезжие, Андрей Абрамов проходил у местных своеобразную проверку. Это теперь он для них Михалыч, но так было не всегда. Настороженность и недоверие прошли через лет 5-6.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

- Даже знаю все этапы, как это было, - подмечает фермер. – Сперва люди думали: «О, очередной городской приехал, сейчас наиграется, деньги закончатся и уедет». Потом заинтересовались: «Что он там делает? А как?» А теперь риторика изменилась: «Слушай, Михалыч, а подскажи вот такой вопрос». У меня есть несколько помощников, которые приходят из деревни. Когда захотят, без всяких обязательств. Знаете, почему у меня нет депрессии? Нет завышенных ожиданий, рассчитываю только на себя. И выстраиваю хозяйство так, чтобы все зависело только от меня.

Иногда Андрей напоминает не фермера, а деревенского коуча. Он, увлеченный своим рассказом, может уходить в такие тонкости сельского хозяйства, что ловишь себя на мысли: это же лекция по животноводству. Но в ней обязательно есть что-то мотивирующее.

Фото: Елизавета Добрицкая

- Многие местные ноют, живут обособленно, главное, чтобы корова у соседа сдохла. Еще ни разу не прозвучал вопрос: «Что я должен сделать, чтобы зарабатывать больше?» Людям всегда нужен виноватый в их бедах. У меня другой подход. Если что-то не получается, проблема во мне. Поэтому у рабочих нет никакой ответственности. Например, сгубили мою овцу и теленка. Сказал: «Больше так не делайте». Я их постоянно учу, провел на хуторе 70 семинаров. Обсуждали все: животноводство, селекцию, финансовую грамотность. Приходило до 15 человек. Некоторые слушали и говорили: «Михалыч, не трепи нервы. Дай лучше денег».

В этот момент идем к Денису. Он вместе с односельчанами строит навес на фермах в едишках. Спрашиваем, тяжело ли работать с Андреем.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

- Нет, - коротко отвечает Денис, который приходит на ферму уже 16 лет. – Я тут всему научился. Хоть деревенский, но не знал, как правильно за скотиной ухаживать.

- Если вы не появляетесь в едишках или кто-то другой, Андрей может разозлиться? Выгнать в следующий раз?

- Нет, он спокойно сам справится. Ему никто не нужен.

- Сколько длится ваш рабочий день?

- Как захочу. Прихожу где-то в 8.30, пью чай, кофе, потом что-то делаю.

Парень немногословный, поэтому фермер добавляет: Денис за это время научился выращивать скот от рождения до забоя. Знает все технологические процессы, может рассчитать дозировку еды для каждого животного. И за каждым рабочим он старается закрепить определенное направление, чтобы человек совершенствовался в нем и стал специалистом.

«Выручка с быка – $5-6 тысяч»

Про жизнь на хуторе Андрей рассказывает так смачно, что порой это напоминает рекламный ролик. Но, чтобы иметь такое хозяйство, на печке спокойно не полежишь. Это ежедневный труд.

- Мы производим 150 наименований продукции: продаем свежее мясо, вяленое, фарш, стейки. Почти все делается руками Танечки, - в этот момент жена Андрея приносит травяной чай и домашнюю колбасу. – Сейчас забили быка весом в 900 килограммов. Три дня Татьяна будет разбирать мясо. А выручка составит где-то $5-6 тысяч.

Фото: Елизавета Добрицкая

В этом месте можно было бы присвистнуть, если не знать всех нюансов. Чтобы вырастить такого быка, нужно года два-три. К тому же органическое хозяйство предусматривает полный запрет на применение химических синтезированных удобрений и средств борьбы с вредителями растений. Выходит, быки едят только натуральное сено без всяких обработок. Недавно фермер Абрамов продал франшизу. Это значит, еще одно хозяйство будет выращивать скот по его технологии.

«Финансовый голод – отличный мотиватор»

- Уже в 18 лет знал, что свяжу свою жизнь с деревней. Я вообще продуманный чувак, - смеется Андрей. - Мое аналитическое мышление еще в молодости подсказало: все, чего хочу, нужно прогнозировать на десятилетия вперед. Не нужно жить сегодняшним днем. Поэтому представлял свою жизнь на земле, а не в бетонных коробках. И стал к ней готовиться.

- Материально? – уточняем мы.

- Это большая ошибка, когда люди начинают к чему-то готовиться материально. Они становятся зависимы от денег, которые мешают проявлять свое «я». И вы это «я» делите с деньгами. Люди, которые чего-то добились, отрезают все. Финансовый голод – отличный мотиватор что-то делать. Если есть деньги, их нужно срочно потратить: не на еду, а на развитие.

Фото: Елизавета Добрицкая

Фото: Елизавета Добрицкая

Основная идея Андрея Абрамова – это не бизнес, а жизнь на селе. Для него самые счастливые минуты на хуторе, когда ездит на тракторе.

Фото: Елизавета Добрицкая

- Я за устойчивое развитие. Оно заключается в балансе экономики, экологии и социальной сферы. Например, студентам сельскохозяйственного колледжа в Видзах предлагаю пройти практику. Лучших после окончания учреждения могу взять на отработку, - добавляет фермер. – Я приехал сюда не за деньгами, а за развитием. Поэтому мне интересно и самому учиться, и других учить. Мой проект рассчитан на 30 лет. Это не коммерческая история, это проект моей жизни в белорусской деревне.

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