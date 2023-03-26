Пропагандист Соловьев готовится к «украинским бомбардировкам» в своей студии в Москве 1 26.03.2023, 9:58

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Главный «рупора Кремля» высмеяли за смену амплуа.

Журналист Роман Цимбалюк обратил внимание зрителей «24 канала» на метаморфозы, которые произошли с внешним видом Владимира Соловьева.

Известный российский пропагандист сменил стиль на милитари, облачившись в военную форму с именной нашивкой и шевроном.

Роман Цимбалюк высказался о смене образа российского пропагандиста Соловьева: «Вы обратили внимание на его внешний вид? Как объяснить тот факт, что Соловьев сидит в своей собственной студии в тактической одежде? Линия фронта уже проходит по центру Москвы?»

«А нагрудный знак с фамилией - это зачем? Чтобы опознали в случае, если студия подвергнется ковровым бомбардировкам? А кто же их будет, по версии Соловьева, осуществлять? Не украинская ли авиация, восемь раз уничтоженная только за первый день полномасштабной войны?» - пошутил украинский журналист.

Он также высмеял попытки Соловьева сменить имидж: «Но больше всего меня умиляет шеврон с изображением крыла: типа он «боец батальона «Соловей», который порхает на крыльях пропаганды». Нет, Вован, твой символ немножечко другой».

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