Якубович разозлил россиян своим хамством 1 26.03.2023, 10:39

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Леонид Якубович

Зрители требуют, чтобы ведущего «Поля чудес» уволили с телевидения.

Российский телеведущий и звезда шоу «Поле чудес» Леонид Якубович довел своих зрителей до бешенства. Россияне негодуют из-за того, что артист хамит и оскорбляет людей прямо на камеру, передает unian.net.

Якубович несколько раз попадал в серьезные скандалы из-за своих высказываний, однако это его не остановило. В начале года ведущий оскорбил жителей Камчатки, сравнив чукчей с идиотами. Извиняться за это он не стал и лишь продолжил хамить гостям шоу «Поле чудес».

В итоге, россияне взбунтовались. Теперь они требуют увольнения Якубовича. Как пишут росСМИ, отзывы на передачу «Поле чудес» переполнены негативными комментариями в адрес ведущего.

«Якубович перегибает, его несет, а участники стоят и терпят оскорбления. Противно! Все стало фальшиво! Хватит уже писать сценарий! Хам и наглец, а не ведущий. Раньше он себе такого не позволял. Якубовичу пора на пенсию!» - негодуют россияне.

Впрочем, пропагандистскому «Первому каналу» откровенно плевать на критику и мнение своих зрителей. Руководство игнорирует все требования россиян и продолжает выпускать в эфир выпуски «Поля чудес» с Якубовичем. И все это не просто так, ведь ведущий активно занимается пропагандой и поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины.

Что Якубович говорил о войне

Ведущий открыто хвалит Путина и его агрессию. По словам Якубовича, он сам бы отправился на фронт. Он признавался, что ему «сильно хочется» на войну. Однако его якобы «не пускает» возраст. Якубович называет Путина «феноменальным» и нередко пытается его возвышать в эфирах шоу «Поле чудес».

Осенью 2022 года Якубович попал под санкции. Вместе с ним в «черный список» попали и другие путинисты, такие как Киркоров и Галустян.

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