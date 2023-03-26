«Нью-Джерси» Шаранговича вышел в плей-офф НХЛ 26.03.2023, 11:27

В последний раз хоккеист из Беларуси участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2015 году.

«Нью-Джерси Дэвилз» забронировал путевку в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за девять игр до конца регулярного чемпионата. В своем последнем матче «дьяволы», за которых выступает белорусский нападающий Егор Шарангович, победили «Оттаву» — 5:3, сообщает НХЛ.

После 73 матчей у «Нью-Джерси» 100 очков. 24-летний Шарангович проводит за эту команду третий сезон. В нынешнем Егор набрал в 67 матчах 29 (13+16) очков при показателе полезности -4.

«Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса еще претендует на выход в плей-офф, но это будет сделать сложно. У команды белоруса 76 очков после 74 игр, а у «Питтсбурга», которые занимает восьмое проходное место в конференции, 82 балла после 73 матчей. Что касается Протаса, то он в нынешнем сезоне провел за «столичников» 50 матчей и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности -2.

Отметим, что белорусы не принимали участие в розыгрыше Кубка Стэнли с 2015 года. Последним из наших игроков в плей-офф НХЛ выходил на лед Михаил Грабовский — в составе «Айлендерс».

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