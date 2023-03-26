Последняя война Кремля 4 Андрей Трофимов, kasparov.ru

26.03.2023, 11:33

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Фото: Bloomberg

Восемь пунктов по международному разгрому РФ.

То, что началось 24.02.2022 не надо называть 3-й Мировой войной. Это, конечно, война, а никакая не «спецоперация». И стать мировой она имеет все шансы. Я возражаю против использования в названии порядкового числительного. Потому что где третья, там потом и четвертая, и пятая...

«Последняя война» – название, конечно, обязывающее. Значит, войну надо не просто выиграть, но и исключить рецидив. К такой задаче человечество подступалось после каждой большой войны, с этой целью в XX веке создавались Лига Наций и ООН. И безуспешно: в нынешней войне Организация объединенных наций выглядит жалко и смешно.

Попробуем больше не наступать на грабли. А как выглядят сегодняшние грабли? В стране, суверенитет которой защищен ядерным оружием, властитель раздавил слабенькие механизмы демократии и сменяемости власти. Абсолютная власть за 22 года лишила лидера связи с реальностью. Избавившись от внутренних тормозов, режим пошел вразнос и напал на соседнюю страну, начав войну архаики с авангардом мировой цивилизации. Свихнувшаяся страна имеет право вето в Совбезе ООН, что лишило сообщество нормальных стран готовых механизмов реагирования. Портрет граблей: национальный суверенитет + диктатура + ядерное оружие. Что с этим делать после войны?

Решать проблему граблей предстоит победителям. Среди них будет сегодняшний лидер нового мира Владимир Зеленский. Поскольку я, сидя в российской тюрьме, прошу украинское гражданство, я уже считаю Зеленского своим президентом. И вот что я бы ему посоветовал:

1. Украине надо уже сейчас покинуть дохлую Организацию объединенных наций и призвать страны-союзницы поступить аналогично. Через неделю в ООН останутся Россия, Китай, Сирия, КНДР и Эритрея. А штаб-квартиру из Нью-Йорка придется перенести в Пхеньян.

2. Украина зовет всех присоединиться к Антивоенному трибуналу. Первая задача для трибунала – суд над Путиным и его активом. После войны и суда трибунал не распускается. Как в XX веке из Антигитлеровской коалиции родилась ООН, так из Антивоенного трибунала рождается Антивоенная коалиция (АВК).

3. Вступая в Антивоенную коалицию, страны берут на себя обязательство ограничить свой национальный суверенитет. Не только права человека, как сейчас, но и организация власти не считается в коалиции внутренним делом каждой страны. Регулярная сменяемость власти является обязательным условием членства. Если бы такое правило действовало бы уже, Россию вышибли бы из семьи цивилизованных стран весной 2012-го, а не 22-го. Давнее наблюдение, что демократии между собой не воюют, теперь должно звучать так: любая диктатура несет угрозу всему миру.

4. Страны Антивоенной коалиции создают объединенное командование для своих ядерных сил. Как в НАТО: нападение на любую страну-участницу – это нападение на всех.

5. Антивоенная коалиция – это не только сообщество стран, чем были Лига Наций и ООН. В АВК есть возможность индивидуального членства физических лиц, членства международных организаций (как сейчас в ЮНЕСКО) и членства корпораций.

6. На территориях стран Антивоенной коалиции могут работать только те транснациональные компании, которые входят в коалицию. Эти корпорации берут на себя обязательство не вести бизнес в странах, в коалицию не входящих. Парад международных гигантов, покинувших в 22-м году российский рынок, показывает, что кандидаты на участие в АВК среди корпораций есть.

7. Интернет работает только для участников Антивоенной коалиции. Россию надо отключать от интернета прямо сейчас. А Китай пусть выбирает между Путиным и интернетом.

8. Индивидуальное членство в Антивоенной коалиции – это возможность для каждого жителя Земли принимать участие в принятии решений АВК. И это – международная защита для участников их стран, в коалицию не вошедших. И это, конечно, шаг к появлению всемирного гражданства, вопрос о котором назрел.

Нынешняя война реально станет Последней войной, если приведет не к новому расколу человечества, а к формированию у людей трансграничного планетарного сознания, основой которого будет идея ненасилия.

НЕТ ВОЙНЕ!

Андрей Трофимов, kasparov.ru

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