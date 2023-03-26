«Можно пойти в кафе за два доллара и встретить там миллионера» 4 26.03.2023, 11:43

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Выпускник белорусского университета рассказал о жизни в Китае.

На днях стало известно, что визы в Китай уже можно оформлять − страна полностью открылась для туристов. Но что нужно, если хочешь не просто приехать, а переехать в Китай? Дорого ли жить в Поднебесной? Как открыть бизнес в Китае?

Личную историю иммиграции в Китай порталу realting.com рассказал Назар, который живет в Китае уже 14 лет. Мужчина родом из Украины, но долгое время жил в Беларуси, где окончил университет.

«Сейчас открыть компанию в Китае иностранцу довольно сложно»

В 2011 году Назар поступил в магистратуру Ланьчжоуского транспортного университета − то есть, в Китай он уехал как студент по обмену.

− Получилось это так − моя бывшая жена ходила на курсы китайского языка и ей предложили поступить в университет. Она рассказала про это мне, и в итоге, я поступил вместе с ней. Учился я в магистратуре 4 года. Первый год был направлен на изучение китайского языка, следующие 3 года − обучение непосредственно по специальности «Управление предприятиями». Окончив университет, я решил остаться в Китае и начать там бизнес, жена оставаться не захотела − в этот момент наши пути и разошлись.

Назар открыл свою компанию, арендовал офис и начал работать в Китае. После открытия компании в Китае, ему выдали рабочую визу, что, в принципе, и является видом на жительство в стране.

− Правда, стоит оговориться, что так было в годы, когда я начинал бизнес, то есть уже давно. Сейчас иностранцу открыть бизнес в Китае довольно сложно, так как банки не открывают счета и нужно пройти очень жесткую процедуру проверки. На себя сейчас компанию иностранец открыть не сможет: для этой цели у него должно быть доверенное лицо в Китае, то есть поручитель (счет тоже можно открыть на поручителя). Что касается налогов, у меня этими вопросами занимается бухгалтер, но лучшим описанием, наверное, будет то, что я тут налогов даже не чувствую.

«В Китае каждый человек найдет условия по своему карману»

Сейчас Назар живет в городе Шэньчжэнь (это город на юге Китая, на границе с Гонконгом).

− Стоимость аренды квартиры (дуплекс) в Шэньчжэне, где я сейчас живу, − около $ 1000 с коммуналкой. Все, на самом деле зависит от района, и цены есть разные: можно снять квартиру за $ 2 тысячи, можно за $ 5 тысяч, а можно за $ 10 тысяч.

Покупка недвижимости в Китае не дает абсолютно никаких привилегий. Что касается стоимости, квартиру, которую снимаю я за $ 1000, хозяин покупал в 2019 году за $ 500 тысяч − как вы понимаете, рентабельность минусовая.

Кстати, если вы думаете о покупке недвижимости в Китае, вам нужно будет доказать, что вы проживаете в Китае более года и намерены жить в том объекте, который вы покупаете. То есть, покупка недвижимости в Китае в качестве инвестиции и сдача ее в аренду запрещена. Помните, что вы можете владеть только одним домом в Китае. Также учитывайте, что «покупка» на самом деле является просто 70-летней арендой в Китае, которую потом можно продлить.

— Вообще же, в Китае каждый человек найдет условия по своему карману − в этом его преимущество. Если сравнивать с тем же Дубаем, то здесь нищим быть просто невозможно − в Китае может жить хорошо, в принципе, каждый слой населения. Здесь можно пойти поесть в кафе за $ 2 и встретить там какого-нибудь миллионера; тут стерты эти границы.

В целом, чтобы комфортно себя чувствовать в стране, я думаю, что заработок должен быть в районе 20 тысяч юаней ($ 3000).

«В Китае очень сложно долго находиться без выезда»

— Три самых тяжелых года, конечно, пришлись на время пандемии. Было очень непросто именно морально: в любую минуту тебя могли закрыть на карантин, если на улице ты случайно оказался рядом с зараженным; каждый день нужно было сдавать тест на Ковид. В первый год карантин составлял 14 дней, во второй год этот срок сократили до 7 дней. Передвижения по Китаю были ограничены сильно: прилетев в Шанхай или в другой город, можно было запросто оказаться закрытым на карантин. Иностранцам же попасть в Китай было практически невозможно. Хотя у меня есть товарищ армянин, который добирался до Китая 2 месяца − он пережил, наверное, все карантины, которые только возможны.

К слову, на данный момент Китай уже полностью открылся. С 15 марта иностранцам снова начали выдавать визы.

− В Китае очень сложно долго находиться без выезда. Но, отправившись куда-нибудь, набравшись энергии и вернувшись, ты понимаешь, насколько Китай хорош и впереди планеты всей.

Китай учит тебя заниматься бизнесом. Как это проявляется: в других странах люди ограничены в возможностях и обычно зацикливаются на каком-то одном товаре; в Китае же ты можешь сегодня заниматься аксессуарами, завтра майнерами, послезавтра машинами и т. д. − потому что здесь у тебя перед глазами весь мировой рынок, ты видишь вообще все.

Это я говорю с позиции человека, который переехал сюда давно, в то время, когда тут нужны были люди. Сейчас, я не знаю, стоит ли переезжать в Китай.

На данный момент в Китае живет совсем немного иностранцев: во время пандемии из страны выдворили всех, у кого были проблемы с визой, кто работал на нелегальной основе − а раньше таких людей было на 90% больше, чем тех, кто работает официально. Эти люди все отсюда уехали.

С точки зрения бизнеса сейчас дела обстоят тоже не так легко, как это было раньше. Если даже 4−5 лет назад, например, можно было приехать сюда по бизнес-визе, что-то купить и кому-то продать, то сейчас очень много компаний перешли на закупку онлайн, поэтому лететь в Китай сейчас особой необходимости нет.

Вообще, до пандемии люди разных профессий ехали в Китай на работу, сейчас же здесь работы нет, страна пока не готова никого принимать. Но кто знает, может быть все еще изменится.

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