Жители «Минск-Мира» поймали подозрительного гражданина 3 26.03.2023, 12:00

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Он признался, что крал медь.

В разных домах комплекса «Минск-Мир» с прошлого лета кто-то упорно воровал медные провода из электрических щитков. Однажды подозреваемого даже схватили сами жильцы, сдали милиции. Сегодня, похоже, его снова поймали, пишет Onlíner.

Прошлым летом в «Минск-Мире» стали пропадать заземляющие кабели из щитовых на лестничных площадках. Судя по постам в местном чате, пострадали не меньше 11 домов.

Однажды произошло короткое замыкание, пропал свет. После этого жильцы вычислили «электрика» по видео.

И схватили в доме «Санкт-Петербург».

Тогда, насколько известно жителям комплекса, гражданину дали 3 месяца ареста.

Продолжение последовало нынешней зимой: снова стали пропадать заземляющие провода. А сегодня жители комплекса радостно проинформировали Onlíner: «электрик» пойман в доме «Фламенко». Опять.

У Александра квартира в этом доме, он и застукал подозреваемого на этот раз:

- Со стройматериалами выхожу из лифта — и вижу лицо, которое раньше публиковали в нашем чате. А он на меня смотрит растерянно. Ну я бросил свои доски, прижал его к стенке — да он и не сопротивлялся особо...

Александр тут же записал видео, на котором мужчина называет свои данные и смущенно признается: «Крал медь». (Позже выяснилось, что имя назвал чужое.)

В дальнейшем гражданином занималась уже вызванная на место милиция.

Жители дома отмечают: с прошлой встречи их знакомый «электрик» немного сдал. И надеются, что на какое-то время провода перестанут пропадать.

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