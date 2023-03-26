Путин впервые признал, что его армии в Украине «кое-что не удается» 7 26.03.2023, 13:33

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Фото: Getty Images

Неожиданное заявление прозвучало на главном пропагандистском канале РФ.

Российский президент Владимир Путин уже перестал рассказывать сказки о том, что в Украине у него якобы «все идет по плану».

Он впервые публично признал, что у ВС РФ ограничены возможности и есть неудачи на фронте. Громкое заявление главы РФ вышло утром 26 марта на федеральном канале «Россия 1» в эфире пропагандистской передачи «Москва. Кремль. Путин», передает dialog.ua.

Вопрос поднял кремлевский пропагандист Павел Зарубин, отметив, что неспособность ВС РФ уничтожать западную технику в Украине волнует огромное количество россиян.

«Вся эта военная техника, системы залпового огня, те же танки, они же до линии боевого соприкосновения как-то доезжают. Почему они доезжают? Почему невозможно на дальних подступах как-то с ними разобраться?» - спрашивал пропагандист.

Путин признал, что возможности российской армии в этом вопросе ограничены. Винил он в этом «плохих» украинцев, которые не желают подставлять свою технику под удар и в режиме секретности осуществляют переброску.

«Что-то удается сделать нашим военным, а что-то - нет. Перевозят (ВСУ технику - ред.) скрытно, по ночам. Но что-то удается сделать. То, что удается, достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что к этому относятся безразлично, спустя рукава. Нет, конечно», - пытался заверить Путин.

В целом наблюдается заметная смена риторики главы РФ. Смехотворных разговоров о том, что война якобы идет по плану, уже нет. Не вспоминает диктатор и о своих недавних угрозах «щелкать, как орешки» западную технику, которая поставляется Украине.

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