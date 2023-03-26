Мечта белоруса: сколько нужно денег и куда их вложить, чтобы не работать 4 26.03.2023, 13:54

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Главное – поймать момент.

«Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить еще лучше!». Вспоминаем цитату из советской комедийной классики и оцениваем с помощью экспертов перспективы обеспечить в Беларуси пассивный доход через классические инструменты капиталовложений.

Журналист Tochka.by посчитал, сколько денег и во что нужно вложить, чтобы ежемесячно получать Br1630 – среднюю зарплату в Беларуси по итогам 2022 года. Исходим из того, что у потенциального вкладчика есть накопления, которые он заработал, получил в наследство, выиграл в лотерею или в казино (такое тоже возможно).

Сравниваем классические способы пассивного заработка: вклад в банке, покупку недвижимости для сдачи в аренду или готового бизнеса. А также узнаем у экспертов, как выбрать лучшие варианты с максимальной отдачей.

Счастливое число

Наиболее высокая доходность по вкладам в белорусских банках сейчас составляет 13%. Деньги нужно положить минимум на год, чтобы избежать 13% налога с дохода.

Желаемые Br1630 умножаем на 12 месяцев, и получается, что за год мы должны заработать Br19 560. Это и есть 13% годовых от необходимого вклада. В итоге определяем, что изначальная сумма депозита должна составлять Br150 461 или $52800 при курсе 2,85.

Человек должен учитывать все риски, связанные с длительным хранением сбережений в белорусских рублях. Возврат вкладов гарантирован государством, даже если с банком что-то произойдет. Правда, если у человека есть ИП, то ему вернут не более Br100 тысяч.

Также, учитывая вероятность плавной девальвации, сложно предсказать, каким будет курс доллара через год. И поэтому нельзя угадать, получится ли за счет вклада в белорусских рублях обогнать подорожавшую американскую валюту.

Если исходить, из того, что «американец» через 12 месяцев будет равен трем рублям, то вклад в национальной валюте все равно будет выгоден: Br158 400 ($52 800х3) против Br170 021 (Br150 461+Br19 560).

Также важное условие – умеренная инфляция, размер которой должен быть меньше процентной ставки по вкладу. В 2022 году она составила 12,8%, что в два раза больше планируемого. Но при 13% годовых по вкладу человек, как минимум, сохраняет ценность денег на том же уровне.

На 2023 год правительство Беларуси утвердило параметры прогноза социально-экономического развития и план замедлить инфляцию до 7–8%.

Главное – поймать момент

Журналист Tochka.by обратился к экономисту Александру Козлову, который ранее провел исследование и выяснил, что на этапе в десять лет белорусский рубль оказался самым крепким по сравнению с российским, долларом, евро и даже золотом. Но это при подходе «положить и забыть». Что касается, желания «снимать сливки» каждый месяц, то, по мнению собеседника, важно понимать выгоду, но не забывать о рисках.

В первую очередь, он рекомендует все же диверсифицировать свои накопления. И если эквивалент в 50 тысяч долларов на депозите принесет среднюю зарплату, то рисковать этой суммой лучше, если в запасе, например, в два раза больше.

По мнению эксперта, важно также поймать момент, когда лучше всего оформить вклад в белорусских рублях. В апреле 2022 года ставки доходили до 22%. И тот, кто поверил в национальную валюту тогда и открыл депозит, через два года заработает фактически половину суммы вклада (44% + капитализация).

Если доллар, например, увеличится до Br3,5, а ставка рефинансирования, к которой привязан процент вклада, снизится, то человек, который открыл депозит за месяц до изменений, будет болезненно воспринимать ситуацию, хотя на большом сроке может и выиграть.

Не факт, что «американец» в какой-то момент не откатится. К тому же на любые вызовы должен соответствующим образом реагировать Нацбанк, который призван, в том числе, регулировать финансовую систему и принимать своевременные решения.

Чем больше квартир, тем лучше

Отдача средней белорусской зарплаты от жилой недвижимости требует значительно больших вложений. Следует подчеркнуть, что в данном случае оценивается не скорость окупаемости инвестиций (в отношении недвижимости это более долгосрочный процесс), а возможность получать ежемесячно Br1630. К тому же при покупке квартиры человек получает актив, который всегда будет с ним.

Средняя белорусская зарплата в переводе на американские деньги на 16.03.2023 составляет около $600 (1630/2,85=572). То есть, чтобы ежемесячно получать такую сумму, нужно приобрести качественную двухкомнатную квартиру или, скорее, две однокомнатные с арендой по $300 каждая.

У метро и с хорошим ремонтом

Глава совета ассоциации «Недвижимость» и директор агентства недвижимости «ЭТАЖИ форте» Анатолий Звездин обратил внимание, что квартира для инвестиций должна попадать в платежеспособного арендатора – это молодой человек 30 лет из IT-сферы. Более востребованное жилье будет сдаваться по максимально возможной цене даже в условиях падения спроса, как это происходит в последнее время.

По словам эксперта, привлекательность квартиры, прежде всего, определяет ее местонахождение, качество постройки и ремонта. То есть должна быть локация с хорошей бытовой инфраструктурой и транспортной доступностью (возле метро). И необязательно в центре Минска. Это может быть жилье в районе станции метро «Петровщина».

При этом, по оценкам специалиста, лучше избегать в целях инвестирования «современные малосемейки» – новые дома с неимоверным количеством студий по 20 метров.

Если говорить о цене и отталкиваться от классической однушки в 35 «квадратов», стоимость метра на этапе котлована составляет около $1000 в эквиваленте. 10% добавляется в процессе строительства, еще 10% после сдачи объекта плюс ремонт. То есть в готовом варианте стоить такая квартира может примерно 60-70 тысяч долларов (при необходимости купить и сразу сдавать в аренду).

И зарабатывать, и окупать

Похоже, один из самых подъемных способов стабильно зарабатывать – покупка готового бизнеса. Но в этом случае можно и прогореть. При вкладе человек так или иначе останется с деньгами, а при покупке недвижимости – с квартирой.

Журналист Tochka.by оценил возможные варианты на известной площадке объявлений. Так, например за Br33 945 продается зоомагазин на ул. Притыцкого у станции метро «Каменная горка». В объявлении говорится, что объект работает с 2014 года, имеет штат сотрудников и базу постоянных клиентов. На аренду помещения в 35 «квадратов» уходит 520 долларов и коммунальные платежи в среднем около Br200.

Студия красоты на ул. Игнатенко с двадцатилетним стажем оценили в Br41 тысячу. Помещение на первом этаже занимает 130 квадратных метров, но речь идет о госаренде.

Клиниговую компанию, работающую и с физическими и с юридическими лицами, предлагают купить за Br15 тысяч . У фирмы отлаженный маркетинг, а также оборудование и остатки моющих средств на Br3000, компьютеры, оргтехника, мебель и государственная аренда в центре города

И, наконец, классический вариант с кофейней в Советском районе на первом этаже крупного торгового центра возле входа. Аренда 16,5 квадратных метров обходится в Br1500 в месяц. В стоимость входит и оборудование. Данный бизнес оценили в Br23 тысяч.

Руководитель магазина готового бизнеса Bizshop.by Степан Гусак считает, что обеспечение дохода на готовом бизнесе сложно считать пассивным процессом. Ведь его владельцу придется анализировать рынок, руководить работниками, искать пути оптимизации расходов, взаимодействовать с налоговой и бухгалтерами.

Однако, по мнению эксперта, сегодня это самые интересные инвестиции, поскольку в сегменте малого бизнеса период окупаемости составляет около года. То есть примерно через 12 месяцев при правильном выборе и управлении можно вернуть потраченные деньги. Причем, как показывает практика собеседника, кофейня за $10 000-15 000 может приносить каждый месяц до $1000, а это заметно больше средней белорусской зарплаты. А это значит, что при покупке готового бизнеса появляется и работающий актив, и чистая ежемесячная прибыль от него.

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