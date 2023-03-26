Украинский разведчик рассказал о ликвидации двойника Путина 2 26.03.2023, 14:00

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Это будет иметь серьезные последствия.

Аналитики неоднократно отмечали, что Владимир Путин имеет двойников. В частности, в Мариуполь приезжал именно двойник кремлевского диктатора.

Бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур считает, что версия с двойниками Путина – это очень опасный инструмент. Об этом он рассказал «24 каналу».

По его мнению, заигрывать с этим нельзя.

«Можно двойника усадить в машину и где-то повозить, как с Брежневым когда-то было. Но все время выставлять не стоит. Допустим, он исчезает, его взрывают, что сказать всем – король умер?» – заметил Кур.

Однако он считает, что такие варианты возможны, но если бы уничтожили 10 Путиных, все равно сказали бы, что он «воскрес» и народ поверит.

«Поэтому они поверят в «воскресение» Путина. Они не только зазомбированы, но еще и тупые», – подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, не стоит подчеркивать тему с двойниками, потому что у Путина может быть большое количество двойников, но он играет свою игру. Мы не угадаем, какие действия он может совершить.

«Путин был в такой куче навоза, что мы даже представить не могли, что он нападет на Украину. Думали, что это алогично. Но он так поступил», – отметил Кур.

Он отметил, что даже если у него есть двойники и одного из них убьют, Путин нарисует картинку, и пропагандисты, такие, как Маргарита Симоньян, скажут, что это он и есть.

«Хотя они предадут его первыми. Вспомните, как Симоньян говорила, мол, хотела бы я посмотреть, какое государство решится задержать нашего «великого» Путина. Она имела в виду, Армению, ведь знала, что там приблизились к ратификации Римского статута (если его ратифицируют, в стране смогут задержать Путина по решению МКС в Гааге - ред.). Поэтому она такая же подлая, как и все окружение Путина», - резюмировал Валерий Кур.

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