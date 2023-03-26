Беги, Иосиф, беги 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.03.2023, 14:16

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Иосиф Пригожин

Безопаснее надеть на ноги сапоги-скороходы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявляет о том, что голос на аудиозаписи, где резко критикуются последствия «спецоперации», ему не принадлежит.

Но ведь встает простой вопрос – если бы это действительно был Иосиф Пригожин, что он должен был сказать? Заявить: «Да, вы знаете, это действительно я говорил!» Подобное заявление означало бы угрозу не только его бизнесу, но, возможно, и личную угрозу Иосифу Пригожину и его семье.

Он ссылается на свою, всем известную, публичную позицию в отношении российских властей. Однако, двоемыслие – обычное дело для бывших советских людей. На людях одно говорят, «на кухне» – другое.

Поэтому оправдание Иосифа Пригожина ничего не опровергает. И вряд ли убедит публику. Главное, конечно, не в ней, а в том, чтоб поверил верховный любитель «присылать докторов». Но на это лучше не надеяться. Безопаснее надеть на ноги сапоги-скороходы.

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