Гиркин рассказал, как ВСУ разгромили россиян под Авдеевкой 26.03.2023, 14:42

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Новый контрудар украинской армии станет «моментом истины».

Российская армия продолжает нести тяжелейшие потери в ходе попытки захватить Авдеевку и Бахмут, однако бездарно растрачивает последний и наиболее боеспособный ресурс пехоты.

Об этом заявляет бывший полевой командир «ДНР», экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что на Авдеевском направлении фронта Генштаб ВС РФ фактически гробит российских солдат, которые массово гибнут в попытке захватить укрепленные за 9 лет позиции ВСУ, сообщает dialog.ua.

По его словам, потери оккупантов настолько значительны, что сейчас в боях гибнут последние остатки боеспособной донецкой пехоты, разбавленной российскими добровольцами и мобилизованными.

«Российскими, поскольку донецкие почти кончились», - пишет он. Более того, Гиркин подчеркивает, что ВСУ подтянули резервы и разрушили планы россиян попытаться окружить Авдеевку - теперь этот маневр России для россиян невозможен.

Не менее тяжелая для оккупантов ситуация на Бахмутском направлении фронта, где основные потери в ходе попытки захватить город несут подразделения ЧВК «Вагнер».

При этом отказ ВСУ от контратак на этом направлении говорит о том, что пока крупные потери россиян более чем устраивают украинскую армию.

Гиркин напоминает про разгром российской армии под Угледаром и признает, что так называемое «зимнее наступление» россиян закончилось «пшиком». Теперь оккупанты ожидают ответного контрудара ВСУ, который станет «моментом истины».

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