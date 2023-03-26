«Князь ты полухерсонский»: экс-депутат из Москвы набросился на Путина 4 26.03.2023, 15:03

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Главу РФ отправили «воевать» с картонным мечом.

Басманный суд Москвы 24 марта санкционировал заочный арест российского блогера, экс-депутата муниципального собрания Москвы Максима Каца, обвиняемого в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Сейчас он находится в Израиле.

В октябре прошлого года экс-депутат муниципального собрания московского района Щукино был объявлен МВД в розыск на территории РФ, а 9 марта 2023 года следствие объявило его в международный розыск.

В свою очередь, блогер высказал все, что думает о диктаторе Владимире Путине и развязанной им войне в Украине, пишет dialog.ua.

«Это же какой-то невероятный … эпических масштабов, на который весь мир смотрит в шоке. Хренов реконструктор, которому бы с картонным мечом в «ланнистеров» со «старками» играть, затянул в свое воображение целую страну. Что ты несешь, какого хрена ты делаешь? Какие новые территории? Ты вообще в каком году живешь и что думаешь захватить? Руины?» - обрушивается множеством вопросов к президенту РФ Кац.

Если Путину мало руин, то вместо запусков ракет по мирному населению Украины блогер предлагает ему съездить в Архангельск, где жилой фонд из сталинских бараков скоро рухнет на жильцов безо всяких бомбежек.

«Князь ты полухерсонский и недозапорожский, зачем ты в дома ракетами стрелял? При Петре Первом ты, разносящий все, что он строил прямо на глазах, пошел бы уже пешком в Сибирь», - отмечает бывший чиновник.

В конце Кац заключает: «Всякое в нашей стране на троне сидело, но такое самозабвенное муд…, ей Богу, впервые».

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