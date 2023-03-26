Пулемет на сеновале у соседа 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.03.2023, 15:25

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«Ответка» полетит на голову Лукашенко.

Сам Лукашенко с объяснениями, зачем «Володька сбрил усы» Путин собирается разместить ядерное оружие на территории Беларуси, и, главное, зачем это белорусам, еще не вылез.

Но подсуетился его пул, напомнивший, что Лукашенко говорил «о размещении на территории нашей страны ядерного оружия говорил в ноябре 2021. Еще до начала СВО. Повторил в июле 2022». Еще и цитатку картофельного фюрера привели: «Мы должны быть готовы в течение суток ответить зеркально».

На что ответить? Кому? И кто «мы»? Путин четко сказал, что передавать ядерное оружие Беларуси не собирается, просто разместит там российское. Как пулемет на сеновале у соседа. То есть и решение о «зеркальном ответе» принимать будет вовсе не Лукашенко. Но ответка, если что, полетит и в сторону Беларуси. Какая радость для белорусов!

А вот на Запад страшилки Путина впечатления не произвели. Решение по Беларуси раскритиковали, но корректировать размещение своих ядерных сил Пентагон пока не планирует.

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