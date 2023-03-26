Ученые составили список контента, от которого у вас возникнет гусиная кожа 26.03.2023, 16:03

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Исследователи надеются использовать это для лечения депрессии.

Группа исследователей создала базу данных, где они собрали медиаконтент, который точно вызовет реакцию вашего организма.

Гусиная кожа – это естественная реакция организма, которая появляется вследствие переживания сильных эмоций вроде страха, удовлетворения, возбуждения или восхищения. В таких случаях у основания волос на коже появляются небольшие пузырьки, а ощущения обычно описывают «муравьями», которые начинают «бегать по коже», пишет «Новое время».

Группа исследователей из Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, Мультидисциплинарного центра исследования мозга Гонда в Израиле и Института перспективных исследований сознания в Калифорнии создала базу данных с контентом, вызывающим именно такую реакцию. Для своей работы они использовали ChillsDB — открытый репозиторий проверенных раздражителей, вызывающих гусиную кожу, вроде речей, музыки или фрагментов из фильмов.

Ученые собрали 50 различных фрагментов контента с ChillsDB и случайным образом показали их более 600 добровольцам, оценив их эмоциональный отклик. Те, кто испытывал гусиную кожу, сообщали о большем приливе эмоций во время просмотра или прослушивания контента, чем те, у кого не возникало этого ощущения, пишет Vice.

Исследователи надеются использовать это в будущем — например, для лечения депрессии.

Для этого они хотят научиться вызывать гусиную кожу — таким образом человек будет более открыт к определенным эмоциям, и, если правильно воспользоваться этим состоянием, теоретически, это можно использовать в терапевтических целях.

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