Куда можно слетать из Литвы на длинные апрельские выходные и потратить на авиабилеты до 210 рублей в обе стороны 26.03.2023, 16:30

Восемь вариантов.

У белорусов в апреле будут четверные выходные — с 22 по 25 апреля. Для некоторых это повод отправиться в непродолжительное путешествие. «Зеркало» собрало несколько вариантов, куда можно улететь самолетом из Литвы — Вильнюса и Каунаса — на длинные апрельские выходные за сумму до 210 рублей за билеты в обе стороны. Чтобы найти варианты по бюджетному авиаперелету, в некоторых случаях придется взять дополнительные день-два отдыха.

Уточним, что цены актуальны на момент выхода материала, в последующем они могут достаточно оперативно изменяться. Тарифы указаны на билеты с ручной кладью.

Напомним, белорусов в апреле ожидают длинные выходные — с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник. Так, 25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии). А рабочий день с 24 апреля перенесли на субботу, 29-е число этого же месяца.

Из Каунаса компания Ryanair предлагает билеты в датский город Ольборг на 21−24 апреля за 25,26 евро (около 78 рублей по курсу Нацбанка на 26 марта).

В Копенгаген из Каунаса компания Ryanair продает билеты на 22−25 апреля за 36,98 евро (115 рублей).

Из Вильнюса в Осло самолетом Ryanair можно улететь в Осло 21 апреля и вернуться обратно 25-го за 37,48 евро (116 рублей).

Из Каунаса в Варшаву с вылетом 20 апреля и возвращением 23-го билеты компании Ryanair обойдутся в 64,51 евро (200 рублей).

В Кельн из Каунаса можно отправиться самолетом Ryanair 20 апреля и вернуться 24-го за 67,83 евро (210 рублей).

В Берлин из Вильнюса можно отправить за 65,68 евро (порядка 204 рублей). Вылет — 20 апреля, а возврат — 25-го). Перевозчик — компания Ryanair.

Авиакомпанией Wizzair можно слетать из Каунаса в норвежский Олесунн 21−24 апреля за 67,98 евро (около 210 рублей). В город Берген в Норвегии из Каунаса Wizzair предлагает отправиться 22−26 апреля за 49,98 евро (155 рублей).

Напомним, лоукостеры продолжают сокращать число рейсов из Литвы. Белорусы тем временем по-прежнему активно пользуются услугами литовских аэропортов, несмотря на визовые и транспортные сложности.

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