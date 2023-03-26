«Белавиа» перешла на летнее расписание 1 26.03.2023, 17:32

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Прямые регулярные рейсы авиаперевозчик выполняет лишь в 17 городов.

«Белавиа» сообщила в своем телеграм-канале о том, что перешла с 26 марта на летнее расписание. Оно будет действовать до 28 октября.

Также белорусский национальный авиаперевозчик напомнил, в какие города можно улететь с «Белавиа». Прямые регулярные рейсы есть в 17 городов — Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Нур-Султан, Стамбул, Ташкент, Туркменбаши, Дубай и Шарджу.

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