The Hill: В политических кампаниях США происходит диджитал-революция 1 26.03.2023, 17:42

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Кандидатам стало намного выгоднее продвигать себя в соцсетях и на видеоплатформах.

Выборы 2024 года становятся в США историческими на фоне цифровой революции, пишет The Hill.

Давно прошли те времена, когда телеканалы ABC, CBS и NBC брали власть над зрителями в прайм-тайм, а одно объявление «большой тройки» определяло стратегию медиабайеров кампании. Прайм-тайм мертв. Само телевидение, возможно, находится в хосписе.

В этом году взрослые жители США впервые в истории тратят больше времени на просмотр интернет-видео, чем традиционных телевизионных каналов. Такие платформы, как YouTube и Netflix постоянно опережают CNN, MSNBC, Fox News и другие основные телевизионные каналы. По данным Insider Intelligence, на так называемое «линейное телевидение» сейчас приходится менее половины ежедневных просмотров, в среднем менее трех часов. В то же время среднесуточная аудитория цифровых каналов превысила трехчасовой порог, перевернув сценарий.

То, как и где американцы потребляют контент, меняет не только спорт и сериалы; это имеет серьезные последствия для американской политики. Сегодня политическая кампания — это не просто 30-секундный ролик на Fox News или CNN. Хотя традиционной телевизионной рекламе все еще есть место, современная политическая кампания является более всеобъемлющей, чем когда-либо прежде — социальные сети, маркетинг электронной почты и рекламный таргет стали незаменимыми для кандидатов.

В прошлые десятилетия 30-секундная реклама на Fox News гарантировала миллионы просмотров консервативными потребителями кабельных новостей. Но эти просмотры не всегда были стратегически обеспечены целенаправленным образом, с четко определенной целевой аудиторией или жизнеспособным «призывом к действию». В слишком многих случаях кампании прошлых лет покупали телевизионный ролик, делали глубокий вдох и ожидали, что сердца и умы просто изменятся. Таргетинг на ранних этапах был таким же минимальным приоритетом, как и анализ статистики.

Цифровизация изменила игру. На платформах социальных сетей, например, кандидаты и кампании нацеливаются не только на общие аватары, такие как «национальные зрители Fox News», но и на более конкретные сегменты электората, достигая людей с помощью ультрасфокусированных и экспоненциально более точных механизмов.

Хотите обратиться к 40-летнему белому мужчине-избирателю, который склоняется к демократии в округе Майами-Дейд во Флориде? Это возможно. А как насчет того, кто также потребляет такой контент, как ESPN и «Звездные войны»? Это тоже возможно.

Допустим, вы нацелитесь на тех, кто голосует за демократов, любит сражения на световых мечах и баскетбол. Это только первый шаг. Благодаря широкому спектру цифровых инструментов, доступных кандидатам, рекламодатели также могут измерять конкретное, действенное вовлечение, которое определяет эффективность рекламных кампаний. В то время как кабельные новости оставляют многие вопросы о вовлеченности без ответа, цифровые рекламодатели теперь знают, кому и когда понравился контент, а кому нет. «Лайки» и комментарии понятны и прозрачны. Также как и такие показатели, как повторные просмотры, продолжительность просмотра, коэффициент кликов.

Конечно, цифровая реклама имеет и отрицательные стороны. Как выяснили Facebook и Twitter в ходе последних избирательных циклов, регулирование политической рекламы в интернете — сложный процесс. Распространение дезинформации также остается серьезной проблемой. Почти 40 процентов американцев утверждают, что случайно поделились «фальшивыми новостями» в интернете, а более двух третей считают, что распространение фальшивых новостей вызывает большую путаницу.

Однако преимущества ответственной цифровой рекламы невозможно переоценить. Никогда еще американцы не имели такого широкого доступа к политическому контенту, который напрямую связан с их собственными предпочтениями и интересами. Связь между рекламодателем и целевой аудиторией никогда не была такой тесной, что делает все более маловероятным для потребителей столкнуться с контентом, который не имеет значения на индивидуальном уровне.

В то же время сейчас существует реальный потенциал для появления новых форм цифровых медиа — тех, которые еще больше ориентированы на конкретные сегменты населения США. Независимо от того, являетесь вы пользователем Truth Social или нет, общественный дискурс выигрывает, когда у людей появляется больше способов выразить себя в интернете, точно так же, как левые читатели новостей выиграли от появления BuzzFeed, HuffPost и других сайтов 21 века, которые удовлетворяют их потребности.

Конкуренция — это победа для американской демократии. Поэтому кандидаты и кампании могут с новым энтузиазмом ориентироваться в меняющемся ландшафте Америки, если они помнят о своей ответственности перед избирателями. Выборы 2024 года — это возможность для политических рекламодателей охватить миллионы людей в интернете более эффективными и действенными способами. Демократ или республиканец — кандидат в президенты, который лучше всего использует цифровые медиа, выиграет Белый дом. Но окончательным победителем станут сами цифровые медиа и все мы, кто ими пользуется.

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