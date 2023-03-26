105 лет БНР отметили в Тель-Авиве 26.03.2023, 17:56

Фото: «Белсат»

Фотофакт.

В Тель-Авиве прошло празднование Дня Воли с концертом и ярмаркой беларусских умельцев. Об этом рассказывает корреспондент «Белсата».

25 марта в Тель-Авиве прошло торжественное праздничное мероприятие ко Дню Воли – 105 годовщине провозглашения Беларусской Народной Республики. Программа состояла из ярмарки беларусских умельцев и концерта беларусских исполнителей. На мероприятии состоялся сбор в благотворительные белорусские фонды.

Фото: «Белсат»

В праздничной музыкальной программе участвовали Александр Помидоров, Ирена Котвицкая, Dr. Jack, Пинхас Цинман, Сектор, Лиза Хургина. Вел концерт Дмитрий Лукашук.

Фото: «Белсат»

Участники ярмарки, выходцы из Беларуси (часть из них участники августовских событий 2020 года) представили свои работы в областях литературы, изобразительного искусства, керамики, сувенирных изделий и кулинарии.

Фото: «Белсат»

На мероприятии была представлена книга Геннадия Шульмана «Про то как там», в которой автор от первого лица рассказывает о вещах простых и сложных одновременно: о воле и неволе; о людях хороших и плохих – тех, с кем пришлось встретиться автору на его тернистом пути; о том, как выживать и жить в условиях, к жизни мало приспособленных; о том, что даже за колючей проволокой можно и нужно всегда оставаться человеком.

Фото: «Белсат»

Мероприятие было организовано Народным посольством Беларуси в Израиле совместно с творческим объединением BSRB Production. О создании Народного посольства в Израиле было объявлено в декабре 2022 года. Одним из представителей Народного посольства является Александр Фруман – израильтянин, который пострадал во время августовских событий на своей родине в Минске и пробыл трое суток в жодинской тюрьме.

Фото: «Белсат»

Народные посольства создаются для защиты прав граждан Беларуси за рубежом, а также для представительства интересов демократической Беларуси. Решение о создании Народного посольства принимается представителями беларусской диаспоры на основании резолюции Всемирного конгресса белорусов и поддерживается избранной президентом Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением.

Фото: «Белсат»

Задачи посольства – развитие в укреплении политических связей с представителями демократических сил Беларуси, продвижение беларусского порядка в различных израильских СМИ, проведение культурно-просветительских мероприятий, связанных с беларусской идентичностью, оказание помощи в сборе средств для различных гуманитарных фондов.

Фото: «Белсат»

Сейчас при содействии Народного посольства Беларуси в Израиле и Института катастрофы и героизма Национального мемориала «Яд Вашем» рассматривается дело Клавдия Дуж-Душевского относительно возможного включения его имени в список праведников мира.

Фото: «Белсат»

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