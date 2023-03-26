105 лет БНР отметили в Тель-Авиве
- 26.03.2023, 17:56
Фотофакт.
В Тель-Авиве прошло празднование Дня Воли с концертом и ярмаркой беларусских умельцев. Об этом рассказывает корреспондент «Белсата».
25 марта в Тель-Авиве прошло торжественное праздничное мероприятие ко Дню Воли – 105 годовщине провозглашения Беларусской Народной Республики. Программа состояла из ярмарки беларусских умельцев и концерта беларусских исполнителей. На мероприятии состоялся сбор в благотворительные белорусские фонды.
В праздничной музыкальной программе участвовали Александр Помидоров, Ирена Котвицкая, Dr. Jack, Пинхас Цинман, Сектор, Лиза Хургина. Вел концерт Дмитрий Лукашук.
Участники ярмарки, выходцы из Беларуси (часть из них участники августовских событий 2020 года) представили свои работы в областях литературы, изобразительного искусства, керамики, сувенирных изделий и кулинарии.
На мероприятии была представлена книга Геннадия Шульмана «Про то как там», в которой автор от первого лица рассказывает о вещах простых и сложных одновременно: о воле и неволе; о людях хороших и плохих – тех, с кем пришлось встретиться автору на его тернистом пути; о том, как выживать и жить в условиях, к жизни мало приспособленных; о том, что даже за колючей проволокой можно и нужно всегда оставаться человеком.
Мероприятие было организовано Народным посольством Беларуси в Израиле совместно с творческим объединением BSRB Production. О создании Народного посольства в Израиле было объявлено в декабре 2022 года. Одним из представителей Народного посольства является Александр Фруман – израильтянин, который пострадал во время августовских событий на своей родине в Минске и пробыл трое суток в жодинской тюрьме.
Народные посольства создаются для защиты прав граждан Беларуси за рубежом, а также для представительства интересов демократической Беларуси. Решение о создании Народного посольства принимается представителями беларусской диаспоры на основании резолюции Всемирного конгресса белорусов и поддерживается избранной президентом Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением.
Задачи посольства – развитие в укреплении политических связей с представителями демократических сил Беларуси, продвижение беларусского порядка в различных израильских СМИ, проведение культурно-просветительских мероприятий, связанных с беларусской идентичностью, оказание помощи в сборе средств для различных гуманитарных фондов.
Сейчас при содействии Народного посольства Беларуси в Израиле и Института катастрофы и героизма Национального мемориала «Яд Вашем» рассматривается дело Клавдия Дуж-Душевского относительно возможного включения его имени в список праведников мира.