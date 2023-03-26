ВСУ отразили более 50 вражеских атак на Донбассе и уничтожили состав боеприпасов РФ 26.03.2023, 18:37

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов РФ, а также отразили более 50 вражеских атак в Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь РФ в дальнейшем использует тактику террора», - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, сейчас противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих направлениях за последние сутки благодаря профессиональным и слаженным действиям украинские защитники отбили более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена.

На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг обстреливал районы населенных пунктов: Нововасиловка, Бачевск, Атинское, Волфинское, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное и Камянка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковки и Веселого. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодцев, Лимана и Выемки Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюкивка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Удачи не имел. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов: Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львов, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.

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