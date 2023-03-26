В Беларуси вместо пробы Манту детям хотят делать российский диаскинтест

В Беларуси вместо пробы Манту детям хотят делать российский диаскинтест2
- 26.03.2023, 20:16
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Что это такое и в чем разница?
В Беларуси детям и подросткам для диагностики туберкулеза предлагают делать диаскинтест, разработанный российскими учеными: он может заменить ежегодную пробу Манту. Доцент кафедры фтизиопульмонологии Белорусского государственного медицинского университета Жанна Кривошеева объяснила, в чем разница между этими тестами, пишет портал «Здоровые люди».
По словам врача, диаскинтест — такой же кожный тест, как и проба Манту. Задача у него аналогичная: выявить, инфицирован ли ребенок микобактериями туберкулеза и есть ли признаки активности инфекции в организме.
Диаскинтест был разработан российскими учеными и в 2008 году официально зарегистрирован в России. С 2014 года он используется в Беларуси для диагностики туберкулеза. Здоровым детям от 8 до 17 лет тест делают раз в год, а детям из групп риска — два раза в год.
Пробу Манту, в отличие от диаскинтеста, можно проводить и детям 7 лет, но у нее, по словам врача, есть минусы: если ребенок был недавно привит вакциной БЦЖ или БЦЖ-М, проба в половине случаев оказывается ложноположительной.
Иными словами, если диаскинтест показывает положительный результат лишь у пациентов с активной фазой туберкулезной инфекции,то положительная реакция на пробу Манту может быть и у больных, и у инфицированных туберкулезом, и у привитых вакциной БЦЖ.
У диаскинтеста есть противопоказания:
Индивидуальная непереносимость самого препарата: симптомы — высокая температура после диаскинтеста, отек руки или сыпь по всему телу.
Аллергическая реакция на пробу Манту в прошлом.
Недавно перенесенные пневмония, бронхит или другая тяжелая инфекция. С момента выздоровления до проведения диаскинтеста должно пройти не менее месяца, а если ребенок переболел легкой простудой, процедуру можно проводить сразу после выздоровления.
Карантин в школе, детском саду или грипп у члена семьи, в которой проживает ребенок. Сроки постановки диаскинтеста в этом случае будут перенесены.
Обострение хронических заболеваний и различных аллергических реакций (бронхиальная астма, нейродермит, экзема и др.).
Кроме того, детям и подросткам, страдающим пищевой или медикаментозной аллергией, в некоторых случаях рекомендуется пять дней до и два дня после диаскинтеста пропить курс противоаллергических препаратов. Это необходимо для того, чтобы результат был более точным.
Жанна Кривошеева отметила, что аллергические реакции на диаскинтест также случаются, хотя и редко. Врач рекомендовала сразу после инъекции, как и в случае с любой прививкой, подождать 30 минут возле процедурного кабинета.