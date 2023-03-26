В Минске появятся две новые улицы 26.03.2023, 20:53

Вот в честь кого их назовут.

«Депутаты» Минского горсовета присвоили названия двум улицам, которые проектируются на территории жилого комплекса «Минск Мир». Их назовут в честь белорусских деятелей культуры — художника Леонида Щемелева и литератора Максима Лужанина, сообщает агентство «Минск-Новости».

Леонид Щемелев — известный белорусский художник-реалист, фронтовик. Умер в 2021 году. В Минске работает художественная галерея произведений Щемелева, основу которой составили подаренные городу художником картины.

Максим Лужанин — белорусский прозаик, поэт, кинодраматург и переводчик, критик. В 1933 году был репрессирован и отправлен на два года в ссылку, в 1956 году реабилитирован. Был главным редактором киностудии «Беларусьфильм», работал в изданиях «Звязда» и «Вожык». Умер в 2001 году.

Кроме того, депутаты внесли корректировку в название площади Старый аэропорт – в соответствии с нормативными документами обе части ее названия теперь будут писаться с прописной буквы: «плошча Стары Аэрапорт» («площадь Старый Аэропорт»).

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