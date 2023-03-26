«Хрысціянская візія»: Режим хочет отставки настоятеля Красного костела Владислава Завальнюка 26.03.2023, 21:07

Ксендз управляет парафией с 1990 года.

Условием возвращения верующим Красного костела в Минске является отставка ксендза-каноника Владислава Завальнюка, управляющего парафией с 1990 года. Об этом пишет «Белсат» и подтверждает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Почти полгода костел святых Симона и Елены (больше известный как Красный костел) остается недоступным для верующих — он был закрыт после пожара 26 сентября 2022 года. Официально там проходит ремонт, отключены коммуникации и опасно находиться людям — однако священники, которых допускали в закрытый костел, утверждают, что внутри тепло, есть горячая и холодная вода и почти нет следов возгорания.

Телеканал «Белсат», цитируя неназванных духовных лиц, писал, что дело не в ремонте — власти, по информации издания, требуют отставки настоятеля Владислава Завальнюка, который занимает свой пост с 1990 года, когда святыня была передана верующим. В Красном костела «Белсату» сообщили, что священника уже пытались недавно перевести в парафию Ракова под Минском, но он сумел убедить не делать этого.

Источники канала «Хрысціянская візія» подтвердили эту информацию и сообщили, что руководство костела уже ищет нового настоятеля на замену Завальнюку.

Ранее также сообщалось, что власти требуют оплатить счет «Мінскай спадчыны» за «амортизацию костела и налоги на пользование землей». Квота суммы неизвестна, однако летом 2020 года задолженность католической общины перед предприятием составляла 156 тысяч рублей. Еще 13 тысяч она была обязана платить ежемесячно.

Что случилось с Красным костелом

Напомним, 26 сентября в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

Утром 6 октября стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска.

Позже власти заявили, что здание забрали для проведения ремонта. Однако о намерении возвратить католикам костел после ремонта ничего сказано не было.

Католическая община направила Лукашенко открытое письмо с просьбой допустить уполномоченных представителей прихода к осмотру поврежденных пожаром сооружений Красного костела в Минске. Прихожане также заявили о том, что пожар в храме был не случайным, и направили в Следственный комитет запрос о предоставлении информации по результатам проведенных следственных действий.

В Мингорисполкоме прихожанам пообещали выделить помещение для молитв и хранения имущества на время ремонта в костеле. А вот на просьбу позволить проводить богослужения в главном зале, остекленной галерее или внутреннем дворике костела власти ответили отказом.

Ксендз-каноник Владислав Завальнюк в настоящее время работает дворником при костеле Святых Симеона и Елены.

Сам же приход Красного костела временно переместился в кафедральный костел Девы Марии на площади Свободы в Минске.

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