Северная Македония передаст Украине 12 боевых вертолетов 26.03.2023, 21:16

Речь идет о вертолетах Ми-24.

Генштаб Вооруженных сил Северной Македонии одобрил передачу Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская. По ее словам, правительство страны одобрит соответствующее решение в среду.

По словам министра, это решение не повлияет на боеспособность македонской армии, поскольку страна намерена приобрести новые боевые вертолёты на Западе. Кроме того, большая часть Ми-24 в последнее время уже не были на боевом дежурстве.

Речь идет о вертолетах советского производства, которые Украина более 20 лет назад продала Македонии. Некоторые из них были модернизированы при участии израильской компании Elbit Systems. Они были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО.

По словам министра обороны, техника передается по просьбе украинской стороны. «Это техника, которой украинская армия умело пользуется», - сказала Петровская.

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