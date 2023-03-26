Франция призвала РФ не размещать ядерное оружие в Беларуси 26.03.2023, 21:22

МИД страны выступил с заявлением.

Франция осудила решение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом говорится в сообщении французского министерства иностранных дел.

С заявлением на эту тему также выступил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

«Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения», — написал французский дипломат в своем Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».