Воюющий в ВСУ миллионер из списка Forbes Кожемяко рассказал, почему перешел на украинский язык 26.03.2023, 22:20

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Всеволод Кожемяко возглавляет добровольческий батальон «Хартия».

В интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко, который возглавил добровольческий батальон «Хартия», прокомментировал слова о том, что у харьковчан, большинство которых русскоязычные, проявился «другой менталитет».

«Я вам могу сказать, что я русский на три четверти и я русскоязычный вообще-то. То есть я родился в русскоязычной семье и я всю жизнь говорил по-русски и по-украински. Я стал украиноязычным около полугода назад. И это сознательное мое решение. Я считаю, что это очень важно. Это очень важно в том смысле, что мы должны отличаться от врага», – сказал он.

Бизнесмен отметил, что примерно с 2014 года, когда Россия начала войну против Украины, он был сторонником точки зрения, что «ребята в окопах говорят по-русски и могут защищать страну и так далее».

«Но если отмотать это и смотреть на это более стратегически, если бы мы работали с внедрением языка с момента обретения независимости Украиной, то возможно... Хотя мы не можем так об истории говорить. Может быть, ничего бы и не вышло. Я имею в виду, войны. Возможно, нам и не пришлось бы сидеть в тех траншеях, в которых мы сидим», – объяснил Кожемяко.

Он подчеркнул, что тезис «мы защищаем русскоязычных украинцев» был взят в РФ на вооружение «даже с 2004 года».

«Язык был взят на вооружение, религия была взята на вооружение. Я инъяз закончил. Я считаю, что чем больше ты знаешь, тем лучше. И если ты можешь в оригинале знакомиться с литературой, общаться с людьми, путешествовать и там общаться на родном языке, то ты набираешь больше просто знаний. Но, к сожалению, когда это используется как оружие – цинично достаточно, – то мы должны этому противодействовать», – считает Кожемяко.

По его словам, когда он общается на украинском языке, «все переходят на украинский».

«Вот раньше я переходил на русский, а сейчас не перехожу. И люди подстраиваются и пытаются тоже на украинском. Потому что ты спрашиваешь человека: «А почему ты не общаешься на украинском?» – «А мне не с кем». – «Ну вот со мной общайся по-украински». Так что каждый из нас может тоже в это дело внести свою лепту. И это очень важно», – заявил Кожемяко.

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