Посол Украины высказался о размещении ядерного оружия в Беларуси 27.03.2023, 0:34

Игорь Кизим напомнил про Чернобыль.

Согласившись разместить ядерные ракеты на своей территории, Беларусь, как и Россия, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, хотя это решение не отвечает интересам белорусов. Такое мнение посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказал у себя в Facebook.

— Для тех, кто хоть немного разбирается в вопросах ядерной безопасности, очевидно, что решение Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси отнюдь не будет способствовать усилению региональной безопасности и сохранению суверенитета Беларуси, — сказал Игорь Кизим.

По мнению посла, это решение прямо противоречит положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, причем имеет место нарушение со стороны как России, так и Беларуси.

— Но самое печальное то, что сейчас здесь, в Беларуси, найдется куча «аналитиков», «экспертов», парламентариев и др., которые будут убеждать белорусское общество в том, что как это хорошо для сохранения мира и ради будущего страны, — отметил дипломат.

В ситуации с размещением в стране небезопасного ядерного оружия он призвал граждан Беларуси вспомнить о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.

— Понятно, зачем это нужно теперешнему кремлевскому режиму, но зачем это белорусам? — добавил он.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси о чем давно просил Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

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