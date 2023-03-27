На белорусов стали заводить уголовные дела за продажу б/у одежды 7 27.03.2023, 13:27

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иллюстративное фото

Что происходит?

В Беларуси заводят уголовные дела на людей, которые перепродают одежду из секонд-хендов, сообщили в сюжете гостелеканала.

«Купить подешевле, перешить бирочку, и продать подороже. Рабочая схема, за которую может грозить вполне реальный срок», — заявили в программе.

Там напомнили, что в начале марта на подростка из Минска завели уголовное дело за перепродажу худи из секонд-хенда. Он пришил лэйбл известного бренда и продал ее «в 7 раз дороже».

В свою очередь, как объяснила начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по Минску Елена Хадинская, «предпринимательской деятельностью признается систематическая деятельность, направленная на получение дохода».

Она подчеркнула, что «деятельность без регистрации в качестве субъекта хозяйствования» грозит административной ответственностью. А именно штрафом до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей) с конфискацией товара, либо дохода.

«Чем дороже покупка, тем более осознанно к ней подходит покупатель – факт давно известный. Конечно, на каждый товар и свой купец найдется», — подвели итог на телевидении.

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